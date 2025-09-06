Πειραιάς: Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω βλάβης
Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές του Πειραιά
Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του Πειραιά, λόγω βλάβης στη γραμμή μέσης τάσης.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, καταγράφονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε σπίτια αλλά και φωτεινούς σηματοδότες σε μεγάλο μέρος του Πειραιά, όπως την Αμφιάλη, τον Κορυδαλλό, τα Ταμπουριά, το Λιμάνι του Πειραιά και τη Δραπετσώνα.
