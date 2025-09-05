Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (5/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1036
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 11:00:00 πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΥΝΤ.ΣΙΤΟΥΡΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
647
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 11:00:00 πμ
ΟΙΝΟΗΣ
ΣΤΗΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΙΚΟΟΣ
Συντήρηση
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 12:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ, ΗΛΕΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
645
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
891
Λειτουργία
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
893
Λειτουργία
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
892
Λειτουργία
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΒΕΪΚΟΥ 36 - 38 ΚΑΙ 42 - 44 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 ΚΑΙ 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 1:00:00 μμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΚΑΣ ΟΔΟΙ: ΓΑΡΓΗΤΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΦΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΟΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΟΔΟΣ
1428
Λειτουργία
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ 34 - 36 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΩΝΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΗ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΙΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΞΥΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΝΕΜΕΑΣ
374
Λειτουργία
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 5:00:00 μμ
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΒΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΝΑΣΤ.ΠΙΤΤΑ, ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΥΝΤΕΜΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ, Π.ΔΕΛΤΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
644
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 5:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 138 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΖΟΦΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΜΕΡΙΚΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
1032
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 5:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΕΡΙΚΣΗ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
1032
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 5:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΟ 228 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
1032
Κατασκευές
5/9/2025 8:00:00 πμ
5/9/2025 5:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΡΕΜΑ ΔΡΙΤΣΑ, ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
ΑΔΜΗΕ
5/9/2025 9:30:00 πμ
5/9/2025 11:30:00 πμ
ΟΙΝΟΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑ
Συντήρηση
5/9/2025 10:00:00 πμ
5/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 85 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1033
Κατασκευές
5/9/2025 10:00:00 πμ
5/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 69 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 79 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
1037
Κατασκευές
5/9/2025 12:00:00 μμ
5/9/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ.
646
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος