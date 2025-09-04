Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 10:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1029
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΗΣ.
639
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
379
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
887
Λειτουργία
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
888
Λειτουργία
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
890
Λειτουργία
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 42 - 54 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΣΑΛΕΠΟΥΛΑ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΖΑΝΝΗ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: Λ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ έως κάθετο: ΓΚΟΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΩΛΙΩΝ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 3:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΙΚΑΡΟΥ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΕΛΛΗΣ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΚΟΝΔΥΛΗ
373
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 3:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.
641
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 44 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1031
Κατασκευές
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 4:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΟΡΙΚΟ ΟΔΟΙ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΟΣ ΛΕΩΦ. - ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΟΣ
1427
Λειτουργία
4/9/2025 8:00:00 πμ
4/9/2025 5:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΠΕ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΔΜΗΕ
4/9/2025 10:00:00 πμ
4/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 70 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 60 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 81 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 70 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1035
Κατασκευές
4/9/2025 10:00:00 πμ
4/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΜΑΡΚΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΝΤΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟ 74 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
1028
Κατασκευές
4/9/2025 10:00:00 πμ
4/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΜΑΡΚΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΝΤΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟ 74 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
1028
Κατασκευές
4/9/2025 10:00:00 πμ
4/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 81 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 89 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 87 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
1030
Κατασκευές
4/9/2025 10:00:00 πμ
4/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΚΝΩΣΣΟΥ.
643
Κατασκευές
4/9/2025 11:00:00 πμ
4/9/2025 1:30:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΚΑΛΩΝ απο κάθετο: ΙΟΚΑΣΤΗΣ έως κάθετο: ΠΡΕΒΕΖΗΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΚΑΣΤΗΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟ 28 από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ
1027
Κατασκευές
4/9/2025 11:30:00 πμ
4/9/2025 3:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΜΙΣΟΥΝΤΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΜΙΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ
889
Λειτουργία
4/9/2025 12:00:00 μμ
4/9/2025 2:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ ΝΟ 42 από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 35 έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 25 - 27 από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 81 από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
988
Κατασκευές
4/9/2025 12:00:00 μμ
4/9/2025 2:30:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ.ΨΥΧΟΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ απο κάθετο: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
1026
Κατασκευές
4/9/2025 1:30:00 μμ
4/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ
1025
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος