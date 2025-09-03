Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
3/9/2025 6:30:00 πμ
3/9/2025 5:30:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΚΑΛΚΩΤΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΑΙΕΣ
299
Συντήρηση
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 71 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 73 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1021
Κατασκευές
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 10:00:00 πμ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑ.
637
Κατασκευές
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
886
Λειτουργία
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
634
Κατασκευές
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 58 - 64 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΧΑΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΫΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΫΝΤΟΥ απο κάθετο: ΖΑΝΝΗ έως κάθετο: ΕΫΝΤΟΥ 4 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: Κ.ΓΑΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΕΩΡΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΑΝΔΡΕΙΩΝ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΘΗΡΑΣ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
206
Λειτουργία
3/9/2025 8:00:00 πμ
3/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ, ΦΤΕΡΗΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΕΦΕΣΣΟΥ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΣΟΥΣ, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ, ΛΕΥΚΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ.
642
Κατασκευές
3/9/2025 9:00:00 πμ
2/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 125 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 125 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 127 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
1020
Κατασκευές
3/9/2025 10:00:00 πμ
3/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 93Α από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1024
Κατασκευές
3/9/2025 10:00:00 πμ
3/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 82 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1023
Κατασκευές
3/9/2025 10:00:00 πμ
3/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 70 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 68 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
1022
Κατασκευές
3/9/2025 10:00:00 πμ
3/9/2025 12:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.
635
Κατασκευές
3/9/2025 10:00:00 πμ
3/9/2025 2:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, ΠΟΓΩΝΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΔΗ.
633
Κατασκευές
3/9/2025 12:00:00 μμ
3/9/2025 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ.
636
Κατασκευές
3/9/2025 12:00:00 μμ
3/9/2025 2:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
885
Λειτουργία
3/9/2025 12:00:00 μμ
3/9/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΟΙΟΧΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ - ΦΕΡΙΖΑ ΟΔΟΙ: ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
1430
Λειτουργία
3/9/2025 12:00:00 μμ
3/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΑΡΣΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΣΙΝΟΗΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
884
Λειτουργία
3/9/2025 2:00:00 μμ
3/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ.
638
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος