Συγκρούστηκε λεωφορείο με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού

Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με γερανό στη Λ. Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα στη περιοχή του Νέου Κόσμου

Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος στον Νέο Κόσμο.

Το αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επίσημα πληροφορίες για τραυματίες.