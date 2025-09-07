Λαμία: Ο δρόμος «κατάπιε» πυροσβεστικό όχημα - Βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής στη Λαμία, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα, που είχε σπεύσει σε σημείο για άντληση υδάτων, εγκλωβίστηκε καθώς το οδόστρωμα υποχώρησε κάτω από το βάρος του.

Το όχημα είχε κληθεί στην οδό Ναυπάκτου, όπου είχε σημειωθεί βλάβη σε αγωγό της ΔΕΥΑΛ. Η έντονη ροή του νερού είχε προκαλέσει καθίζηση του δρόμου, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, «στην προσπάθειά του να σταθμεύσει, υποχώρησε το έδαφος και το κατάπιε».

Για τον απεγκλωβισμό του πυροσβεστικού οχήματος χρειάστηκε η συνδρομή γερανού, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της βλάβης.

*Με πληροφορίες από Lamianow και Thestival