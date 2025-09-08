Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Κορίνθου – Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Συγκεκριμένα, νταλίκα που μετέφερε ξύλα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση, ωστόσο η νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

01 05 Πηγή: korinthostv.gr 02 05 Πηγή: korinthostv.gr 03 05 Πηγή: korinthostv.gr 04 05 Πηγή: korinthostv.gr 05 05 Πηγή: korinthostv.gr

Παράλληλα, στο συμβάν κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία διακόπηκε και πραγματοποιείται εκτροπή οχημάτων.