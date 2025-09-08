Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Κορίνθου – Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες

Από τη σφοδρή σύγκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην νταλίκα που μετέφερε ξύλα

Newsbomb

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Κορίνθου – Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες
korinthostv.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Συγκεκριμένα, νταλίκα που μετέφερε ξύλα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση, ωστόσο η νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

0105
Πηγή: korinthostv.gr
0205
Πηγή: korinthostv.gr
0305
Πηγή: korinthostv.gr
0405
Πηγή: korinthostv.gr
0505
Πηγή: korinthostv.gr

Παράλληλα, στο συμβάν κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία διακόπηκε και πραγματοποιείται εκτροπή οχημάτων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Τραμπ πιέζει και η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

02:06ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 Επαγγελματικές Σχολές - Δείτε τις 36 ειδικότητες

01:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ

01:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Κορίνθου – Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες

01:32ΕΡΓΑΣΙΑ

45η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Οι προϋποθέσεις για να δεχτεί το Ιράν περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα

00:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: «Βασιλιάς» Αλκαράθ στη Νέα Υόρκη!

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου παιδιού του

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Υπερηχητικός Γιάννης και στους «8» η Εθνική!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο δρόμος «κατάπιε» πυροσβεστικό όχημα - Βίντεο

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο ηγέτης του CHP καλεί για διαδήλωση μετά τα φράγματα που στήθηκαν γύρω από την έδρα του κόμματος

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Διαδηλώσεις υπέρ του Μπολσονάρου- Στην τελική ευθεία η δίκη του

22:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ήττα στο γκολ για τα κορίτσια της U18 και ασημένιο μετάλλιο

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πίστευα ότι είναι δικό μου!»: Η αντίδραση μαύρης μητέρας που γέννησε κατάξανθο κοριτσάκι

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

01:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε η ολική έκλειψη Σελήνης με το «ματωμένο» χρώμα της - Εικόνες

15:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την εβδομάδα που έρχεται - Έρχεται σύστημα από Ιταλία, η τάση μέχρι τις 19 του μηνός

20:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση από την Πρωτοχρονιά

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές στα Ολοήμερα Σχολεία

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Σε θρίλερ εξελίχθηκε η προπόνηση ελεύθερης κατάδυσης – Στο νοσοκομείο οι δύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ