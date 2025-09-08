Πολεμική Αεροπορία: 175 νέοι Ίκαροι κατατάχθηκαν στη Σχολή Ικάρων

Παρουσιάστηκαν σήμερα για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, για το έτος 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και

Αθλητισμού.

Συνολικά κατατάχθηκαν 175 Ίκαροι (83 ειδικότητας Ιπταμένων,

50 ειδικότητας Μηχανικών, 19 ειδικότητας Ελεγκτών Αεράμυνας, 9

ειδικότητας Εφοδιαστών, 8 ειδικότητας Διοικητικών, 6 ειδικότητας

Μετεωρολόγων), από τους οποίους 13 από την Κύπρο, 5 από την

Ιορδανία, 2 από τη Σενεγάλη και 1 από την Τυνησία.

