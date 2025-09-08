Νεκρός 17χρονος στον ΒΟΑΚ: Δεν είχε δίπλωμα ο άτυχος Γιώργος - Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο

Σε βαρύ πένθος έχει «βυθιστεί» η τοπική κοινωνία των Αρχανών μετά το τραγικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ που κόστισε τη ζωή του άτυχου 17χρονου Γιώργου Τσ.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 17:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Άνω Αρχανών.

Ο Γιώργος Τσ. τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία και ανετράπη, εγκλωβίζοντας τον μέσα στο όχημα. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών και του ΕΚΑΒ, ο 17χρονος δεν μπόρεσε να σωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπλέκεται άλλο όχημα στο δυστύχημα, ενώ ο 17χρονος φέρεται να μην φορούσε ζώνη.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλεί πώς ο νεαρός οδηγούσε ένα βαρέως τύπου όχημα, χωρίς να φέρει το αντίστοιχο δίπλωμα.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο εκτελούνταν εργασίες ασφαλτοστρώσεως και υπήρχε σήμανση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργασίες για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί απόφαση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για συγγενικό του πρόσωπο, ιδιοκτήτη της μεταφορικής εταιρείας στην οποία ανήκε το φορτηγό, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνταν το όχημα.

