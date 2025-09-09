Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
Λόγω της 24ωρης απεργίας ορισμένα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών, θα ανασταλούν ή θα τροποποιηθούν
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε) την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο, περιλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train, σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων που θα παρέχει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, θα εκτελέσει τα ακόλουθα δρομολόγια:
|ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
|ΑΦΙΞΗ
|ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
|Αθήνα
|Θεσσαλονίκη
|50, 52
|Θεσσαλονίκη
|Αθήνα
|55
|Αλεξανδρούπολη
|Ορμένιο
|1680
|Ορμένιο
|Αλεξανδρούπολη
|1681
|Θεσσαλονίκη
|Φλώρινα
|1733
|Φλώρινα
|Θεσσαλονίκη
|1734
|Θεσσαλονίκη
|Σέρρες
|3632
|Σέρρες
|Θεσσαλονίκη
|3633
|Παλαιοφάρσαλος
|Καλαμπάκα
|C1880, C1884, C1886,
|Καλαμπάκα
|Παλαιοφάρσαλος
|C1885
|Λειανοκλάδι
|Στυλίδα
|C150, C152
|Στυλίδα
|Λειανοκλαδι
|C155
|Τιθορέα
|Στυλίδα
|C454
|Στυλίδα
|Τιθορέα
|C153, C159
|Άγιος Ανδρέας
|Ρίο
|12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303
|Ρίο
|Άγιος Ανδρέας
|12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304
|Καστελ/μπος
|Α. Βασίλειος
|C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333
|Α. Βασίλειος
|Καστελ/μπος
|C6332, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334
|Άγιος Ανδρέας
|Καμίνια
|12350, 12352, 12354, 12356
|Καμίνια
|Άγιος Ανδρέας
|12351,12353,12355,12357
|Κιάτο
|Πάτρα
|C8E, C14, C24E
|Πάτρα
|Κιάτο
|C3E, C11E, C19E
|Καμίνια
|Κ. Αχαιά
|C1350, C1352, C1354, C1356
|Κ. Αχαιά
|Καμίνια
|C1351, C1353, C1355, C1357
|Αεροδρόμιο
|Α. Λιόσια
|2226, 2230, 2234, 2238, 2246
|Α. Λιόσια
|Αεροδρόμιο
|2227, 2231, 2235, 2239, 2247
|Α. Λιόσια
|Κορωπί (Κάντζα)
|4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244
|Κορωπί (Κάντζα)
|Α. Λιόσια
|4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249
|Πειραιάς
|Αεροδρόμιο
|1200, 1234
|Αεροδρόμιο
|Πειραιάς
|1203, 1237
|Πειραιάς
|Κιάτο
|1304,1316, 1324
|Κιάτο
|Πειραιάς
|1309, 1321, 1329,
|Αθήνα
|Χαλκίδα
|1546, 1554, 2534
|Χαλκίδα
|Αθήνα
|1531, 1551, 1557
|Οινόη
|Χαλκίδα
|11530
|Χαλκίδα
|Οινόη
|2539
|Θεσσαλονίκη
|Λάρισα
|1593, 1597, 2591
|Λάρισα
|Θεσσαλονίκη
|1590, 1594, 1598
|Ολυμπία
|Κατάκολο
|1381, 1385
|Κατάκολο
|Ολυμπία
|1382
|Πύργος
|Ολυμπία
|1380
|Καστελόκαμπος
|Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο
|C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333
