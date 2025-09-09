Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε) την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο, περιλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train, σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων που θα παρέχει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, θα εκτελέσει τα ακόλουθα δρομολόγια: