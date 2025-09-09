Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη

Λόγω της 24ωρης απεργίας ορισμένα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών, θα ανασταλούν ή θα τροποποιηθούν

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε) την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο, περιλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train, σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων που θα παρέχει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, θα εκτελέσει τα ακόλουθα δρομολόγια:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΑθήναΘεσσαλονίκη50, 52
ΘεσσαλονίκηΑθήνα55
ΑλεξανδρούποληΟρμένιο1680
ΟρμένιοΑλεξανδρούπολη1681
ΘεσσαλονίκηΦλώρινα1733
ΦλώριναΘεσσαλονίκη1734
ΘεσσαλονίκηΣέρρες3632
ΣέρρεςΘεσσαλονίκη3633
ΠαλαιοφάρσαλοςΚαλαμπάκαC1880, C1884, C1886,
ΚαλαμπάκαΠαλαιοφάρσαλοςC1885
ΛειανοκλάδιΣτυλίδαC150, C152
ΣτυλίδαΛειανοκλαδιC155
ΤιθορέαΣτυλίδαC454
ΣτυλίδαΤιθορέαC153, C159
Άγιος ΑνδρέαςΡίο12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303
ΡίοΆγιος Ανδρέας12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304
Καστελ/μποςΑ. ΒασίλειοςC6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333
Α. ΒασίλειοςΚαστελ/μποςC6332, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334
Άγιος ΑνδρέαςΚαμίνια12350, 12352, 12354, 12356
ΚαμίνιαΆγιος Ανδρέας12351,12353,12355,12357
ΚιάτοΠάτραC8E, C14, C24E
ΠάτραΚιάτοC3E, C11E, C19E
ΚαμίνιαΚ. ΑχαιάC1350, C1352, C1354, C1356
Κ. ΑχαιάΚαμίνιαC1351, C1353, C1355, C1357
ΑεροδρόμιοΑ. Λιόσια2226, 2230, 2234, 2238, 2246
Α. ΛιόσιαΑεροδρόμιο2227, 2231, 2235, 2239, 2247
Α. ΛιόσιαΚορωπί (Κάντζα)4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244
Κορωπί (Κάντζα)Α. Λιόσια4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249
ΠειραιάςΑεροδρόμιο1200, 1234
ΑεροδρόμιοΠειραιάς1203, 1237
ΠειραιάςΚιάτο1304,1316, 1324
ΚιάτοΠειραιάς1309, 1321, 1329,
ΑθήναΧαλκίδα1546, 1554, 2534
ΧαλκίδαΑθήνα1531, 1551, 1557
ΟινόηΧαλκίδα11530
ΧαλκίδαΟινόη2539
ΘεσσαλονίκηΛάρισα1593, 1597, 2591
ΛάρισαΘεσσαλονίκη1590, 1594, 1598
ΟλυμπίαΚατάκολο1381, 1385
ΚατάκολοΟλυμπία1382
ΠύργοςΟλυμπία1380
ΚαστελόκαμποςΠανεπιστήμιο-ΝοσοκομείοC5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333

