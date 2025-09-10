Συναγερμός στο Άγιον Όρος: Βρέθηκε σορός άνδρα σε θαλάσσια περιοχή της Μονής Αγίου Παντελεήμονος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Λιμενικό έπειτα από τον εντοπισμό σορού άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην ανάσυρση της σορού αλλοδαπού άνδρα, αγνώστων στοιχείων, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με σκάφος του ΠΛΣ στο λιμάνι της Ουρανούπολης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.

