Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης (09/10), έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Στις 13:20 η υπηρεσία έλαβε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου.

Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμό ασθενών ή εργαζομένων, ενώ το περιστατικό τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς η εστία της πυρκαγιάς ήταν μικρή.

Στο σημείο επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις με 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.