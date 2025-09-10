Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Το περιστατικό τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς η εστία της πυρκαγιάς ήταν μικρή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης (09/10), έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Στις 13:20 η υπηρεσία έλαβε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου.
Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμό ασθενών ή εργαζομένων, ενώ το περιστατικό τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς η εστία της πυρκαγιάς ήταν μικρή.
Στο σημείο επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις με 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:25 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα
14:22 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Tether συνεχίζει τις επενδύσεις σε Bitcoin, χρυσό και γη - Τι σημαίνει αυτό;
14:21 ∙ LIFESTYLE
Η επίσημη ανακοίνωση για την Ελένη Τσολάκη – Η πρεμιέρα και η ομάδα
14:01 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος
13:36 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ