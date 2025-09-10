Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές», λέει η γιαγιά του βρέφους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους από τα Ιωάννινα

Newsbomb

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές», λέει η γιαγιά του βρέφους
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών στην Πάτρα, στα τέλη του 2012. Ενώ το πόρισμα του ιατροδικαστή απέδωσε τότε τον θάνατο σε παθολογικά αίτια, νέα στοιχεία και μαρτυρίες αποκαλύπτουν εικόνα άγριας κακοποίησης.

Ήταν 30 Δεκεμβρίου 2012, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος από το σπίτι της οικογένειας με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο Ρίο.

Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν μώλωπες στο σώμα και στο πρόσωπο, εκδορές στη μύτη, υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία του εγκεφάλου, υπαραχνοειδή αιμορραγία αλλά και παλιά κατάγματα στα πλευρά. Το βρέφος κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Tα σημάδια κακοποίησης του βρέφους

Tα σημάδια κακοποίησης του βρέφους

Mega

Παρά τα παραπάνω, ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, πόρισμα που επικαλέστηκαν οι γονείς στο δικαστήριο και αθωώθηκαν.

Tα σημάδια κακοποίησης του βρέφους

Tα σημάδια κακοποίησης του βρέφους

Mega

Οι σημειώσεις των γιατρών για τους γονείς

Γιατροί και νοσηλευτές είχαν κρατήσει σημειώσεις που παραδόθηκαν στην Αστυνομία. Σε αυτές καταγραφόταν η «ύποπτη» συμπεριφορά του πατέρα, ο φόβος που έδειχνε η μητέρα, καθώς και η εκτίμηση πως το περιβάλλον του παιδιού ήταν «κακοποιητικό».

Η γιαγιά του βρέφους, μιλώντας στο Mega, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κακοποίηση, ωστόσο οι μαρτυρίες ιατρών κάνουν λόγο για σημάδια που «δεν δικαιολογούνται».

Το δράμα συνεχίζεται με τα υπόλοιπα παιδιά

Η ιστορία όμως δεν σταματά εκεί.

Δεύτερο παιδί (2014): Στα 2 μηνών και 19 ημερών νοσηλεύτηκε με κάταγμα μηριαίου και τραύμα στο κεφάλι. Οι γονείς έχασαν την επιμέλεια και το μωρό μεταφέρθηκε σε ίδρυμα.

Τρίτο παιδί (2016): Βρέφος 40 ημερών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η γονική μέριμνα αφαιρέθηκε ξανά και το παιδί κατέληξε επίσης σε ίδρυμα.

Τέταρτο παιδί (2024): Ο πατέρας, ήδη καταδικασμένος για ενδοοικογενειακή βία, κατήγγειλε μέσα από τη φυλακή ότι η μητέρα κακοποιεί το παιδί τους, ηλικίας 5,5 ετών.

4-paidia.jpg

Οι τέσσερις θάνατοι

Mega

«Κάθε φορά που έβλεπα το παιδί είχε καινούργιες μελανιές», λέει η γιαγιά

Η γιαγιά του μωρού θυμάται στο Mega εκείνη τη νύχτα και τα λόγια που της είπε ο γιος της: «Εκείνο το βράδυ που πήγαν και το πήραν ξημερώματα, που γύρισαν σπίτι και πήγες ο γιος μου να ταΐσει το μωρό. Το μωρό πνίγηκε, έκλαιγε συνέχεια, πνίγηκε κατά τη διάρκεια που το τάϊζε, λιποθύμησε, δεν ξέρω τι έκανε και το πήρε ο γιος μου και το έβαλε στην βρύση για να το συνεφέρει και πήγε γυμνό στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο κ. Ηλιάδης είχε πει ότι το μωρό έχει μώλωπες. όταν έφυγε το μωρό από τα Γιάννενα, το μωρό δεν είχε κανένα σημάδι».

Η γιαγιά του βρέφους υποστηρίζει ότι το εγγονάκι της δεν είχε σημάδια όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. «Το είχαν στην ΜΕΘ, ήταν διασωληνωμένο το μωρό, είχε πίεση εγκεφάλου απ΄ό,τι μου είπε ο κ. Ηλιάδης. Και μου είπε ότι το μωρό είναι κακοποιημένο, είναι χτυπημένο και μου έδειξε κάποιους μώλωπες που είχε στο κoρμάκι του.».

Μετά την φρίκη που έζησε, ξεψύχησε λίγες μέρες μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, με το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση να αποδίδει τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, κάτι που οι γονείς επικαλέστηκαν στη δίκη τους και δεν καταδικάστηκαν.

Σε άλλο σημείο, η γιαγιά του βρέφους λέει: «Εκείνη την ημέρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, το μωράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, είχε παλινδρόμηση. (…) Εγώ είδα ένα σημαδάκι στο χεράκι του, ένα στο μπουτάκι και ένα στο μάγουλό του. Μου είπε ο κ. Ηλιάδης ότι ήταν χτυπήματα. Το παιδάκι όταν γεννήθηκε, δεν το ήξεραν όμως οι γονείς, δεν το ήξερε κανένας ότι γεννήθηκε με ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα».

«Αφού το παιδί απεβίωσε και μετά, στη νεκροψία φάνηκε ότι τα σημάδια που είχε γινόταν από σπασμένα αγγεία. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα καν ότι το μωράκι είχε μεταφερθεί ούτε στα Γιάννενα αλλά ούτε και στο Ρίο. Το έμαθα μετά από τρεις ημέρες που πήρα τον γιο μου τηλέφωνο. Κάθε φορά που πήγαινα εγώ και το έβλεπα, είχε καινούργιες μελανιές στο σώμα του. Μου το είπε ο κ. Ηλιάδης την πρώτη ημέρα που πήγα, το μωρό είναι κακοποιημένο, το χτύπησαν. Αυτό μου είπε. Η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ισραηλινά χτυπήματα κατά των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Τραυματίστηκε καθηγήτρια και μαθήτρια

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νύχτες Πρεμιέρας: Masterclass από τον μοντέρ του Γιώργου Λάνθιμου, Γιώργο Μαυροψαρίδη

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βασιλικά Φαρσάλων στη Λάρισα

17:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι λόγοι που η Aktor ματαίωσε τη συμφωνία με την Prodea

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από Νεπάλ: Εντυπωσιακή απόδραση με ελικόπτερο από το φλεγόμενο Κατμαντού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Είναι σχιζοφρενής, πίστευε ότι διάβαζε την σκέψη του», λέει η αδερφή του δολοφόνου της Ουκρανής πρόσφυγα

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Η κίνηση της Αιγύπτου που εξοργίζει την Τουρκία - Μιλούν για πρόκληση

16:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγγλος διαιτητής κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ανήλικο

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Τι σηματοδοτεί η επίθεση στη Ντόχα - Το Ισραήλ εγκαταλείπει τη «δυτική προσέγγιση» στον πόλεμο

16:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ολοκαίνουργιο iPhone 17, η νέα σειρά Apple Watch και τα AirPods Pro 3 σύντομα διαθέσιμα για προπαραγγελία στα καταστήματα Vodafone και το Vodafone eShop

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με μητέρα γάτα που πήγε το μωρό της στον κτηνίατρο

16:29LIFESTYLE

Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη: «Η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο, είναι μία δύσκολη περίοδος»

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητάει την θανατική καταδίκη του δολοφόνου της Ουκρανής πρόσφυγα στο Μετρό της Σάρλοτ

16:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ντεμπούτο Σορτς, Χολμς, «Ρόγκα» κι επιστροφή Γκριγκόνις στο φιλικό με Περιστέρι

16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague:Έστειλε με μια... kalimera το Final Four στην Αθήνα - Η ανακοίνωση με φόντο τον Παρθενώνα και το... συρτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε - «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του, είναι πολύ σοβαρά»

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με μητέρα γάτα που πήγε το μωρό της στον κτηνίατρο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Τι σηματοδοτεί η επίθεση στη Ντόχα - Το Ισραήλ εγκαταλείπει τη «δυτική προσέγγιση» στον πόλεμο

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Η κίνηση της Αιγύπτου που εξοργίζει την Τουρκία - Μιλούν για πρόκληση

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

16:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγγλος διαιτητής κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ανήλικο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ