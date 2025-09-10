Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές», λέει η γιαγιά του βρέφους

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών στην Πάτρα, στα τέλη του 2012. Ενώ το πόρισμα του ιατροδικαστή απέδωσε τότε τον θάνατο σε παθολογικά αίτια, νέα στοιχεία και μαρτυρίες αποκαλύπτουν εικόνα άγριας κακοποίησης.

Ήταν 30 Δεκεμβρίου 2012, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος από το σπίτι της οικογένειας με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο Ρίο.

Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν μώλωπες στο σώμα και στο πρόσωπο, εκδορές στη μύτη, υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία του εγκεφάλου, υπαραχνοειδή αιμορραγία αλλά και παλιά κατάγματα στα πλευρά. Το βρέφος κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Παρά τα παραπάνω, ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, πόρισμα που επικαλέστηκαν οι γονείς στο δικαστήριο και αθωώθηκαν.

Οι σημειώσεις των γιατρών για τους γονείς

Γιατροί και νοσηλευτές είχαν κρατήσει σημειώσεις που παραδόθηκαν στην Αστυνομία. Σε αυτές καταγραφόταν η «ύποπτη» συμπεριφορά του πατέρα, ο φόβος που έδειχνε η μητέρα, καθώς και η εκτίμηση πως το περιβάλλον του παιδιού ήταν «κακοποιητικό».

Η γιαγιά του βρέφους, μιλώντας στο Mega, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κακοποίηση, ωστόσο οι μαρτυρίες ιατρών κάνουν λόγο για σημάδια που «δεν δικαιολογούνται».

Το δράμα συνεχίζεται με τα υπόλοιπα παιδιά

Η ιστορία όμως δεν σταματά εκεί.

Δεύτερο παιδί (2014): Στα 2 μηνών και 19 ημερών νοσηλεύτηκε με κάταγμα μηριαίου και τραύμα στο κεφάλι. Οι γονείς έχασαν την επιμέλεια και το μωρό μεταφέρθηκε σε ίδρυμα.

Τρίτο παιδί (2016): Βρέφος 40 ημερών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η γονική μέριμνα αφαιρέθηκε ξανά και το παιδί κατέληξε επίσης σε ίδρυμα.

Τέταρτο παιδί (2024): Ο πατέρας, ήδη καταδικασμένος για ενδοοικογενειακή βία, κατήγγειλε μέσα από τη φυλακή ότι η μητέρα κακοποιεί το παιδί τους, ηλικίας 5,5 ετών.

«Κάθε φορά που έβλεπα το παιδί είχε καινούργιες μελανιές», λέει η γιαγιά

Η γιαγιά του μωρού θυμάται στο Mega εκείνη τη νύχτα και τα λόγια που της είπε ο γιος της: «Εκείνο το βράδυ που πήγαν και το πήραν ξημερώματα, που γύρισαν σπίτι και πήγες ο γιος μου να ταΐσει το μωρό. Το μωρό πνίγηκε, έκλαιγε συνέχεια, πνίγηκε κατά τη διάρκεια που το τάϊζε, λιποθύμησε, δεν ξέρω τι έκανε και το πήρε ο γιος μου και το έβαλε στην βρύση για να το συνεφέρει και πήγε γυμνό στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο κ. Ηλιάδης είχε πει ότι το μωρό έχει μώλωπες. όταν έφυγε το μωρό από τα Γιάννενα, το μωρό δεν είχε κανένα σημάδι».

Η γιαγιά του βρέφους υποστηρίζει ότι το εγγονάκι της δεν είχε σημάδια όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. «Το είχαν στην ΜΕΘ, ήταν διασωληνωμένο το μωρό, είχε πίεση εγκεφάλου απ΄ό,τι μου είπε ο κ. Ηλιάδης. Και μου είπε ότι το μωρό είναι κακοποιημένο, είναι χτυπημένο και μου έδειξε κάποιους μώλωπες που είχε στο κoρμάκι του.».

Μετά την φρίκη που έζησε, ξεψύχησε λίγες μέρες μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, με το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση να αποδίδει τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, κάτι που οι γονείς επικαλέστηκαν στη δίκη τους και δεν καταδικάστηκαν.

Σε άλλο σημείο, η γιαγιά του βρέφους λέει: «Εκείνη την ημέρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, το μωράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, είχε παλινδρόμηση. (…) Εγώ είδα ένα σημαδάκι στο χεράκι του, ένα στο μπουτάκι και ένα στο μάγουλό του. Μου είπε ο κ. Ηλιάδης ότι ήταν χτυπήματα. Το παιδάκι όταν γεννήθηκε, δεν το ήξεραν όμως οι γονείς, δεν το ήξερε κανένας ότι γεννήθηκε με ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα».

«Αφού το παιδί απεβίωσε και μετά, στη νεκροψία φάνηκε ότι τα σημάδια που είχε γινόταν από σπασμένα αγγεία. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα καν ότι το μωράκι είχε μεταφερθεί ούτε στα Γιάννενα αλλά ούτε και στο Ρίο. Το έμαθα μετά από τρεις ημέρες που πήρα τον γιο μου τηλέφωνο. Κάθε φορά που πήγαινα εγώ και το έβλεπα, είχε καινούργιες μελανιές στο σώμα του. Μου το είπε ο κ. Ηλιάδης την πρώτη ημέρα που πήγα, το μωρό είναι κακοποιημένο, το χτύπησαν. Αυτό μου είπε. Η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις».



