Σε ποια πόλη της Ελλάδας σημειώνονται οι περισσότερες αυτοκτονίες

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2022, η Ελλάδα έχει τα δεύτερα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη, μετά την Κύπρο. Στη χώρα μας καταγράφηκαν 4,56 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 10,58.

Παρά την καλή εικόνα, το ποσοστό αυξήθηκε σε σχέση με το 2021, που ήταν 4,15. Η Κύπρος παραμένει πρώτη με 4,12, ενώ χαμηλά ποσοστά έχουν επίσης η Μάλτα (5,21), η Ιταλία (5,93) και η Βουλγαρία (6,35). Στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Ήπειρο και τα χαμηλότερα στη Στερεά Ελλάδα.

Μείωση αυτοκτονιών μεταξύ των νέων στην Ε.Ε.

Το 2022, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 5.017 θάνατοι νέων 15-29 ετών από εκούσιο αυτοτραυματισμό, μειωμένοι κατά 20% σε σχέση με το 2011. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα, οι αυτοκτονίες αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα. Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στην ηλικία 25-29 ετών (8,3/100.000), ακολουθούν οι 20-24 (7,7) και οι 15-19 (4,4). Από το 2011 παρατηρείται σταθερή μείωση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Στο σύνολο του πληθυσμού της Ε.Ε., το 2022 οι αυτοκτονίες ανήλθαν σε 10,24 θανάτους ανά 100.000, μειωμένοι κατά 10% σε σύγκριση με το 2011, αλλά αυξημένοι σε σχέση με το 2021. Τις υψηλότερες τιμές εμφανίζουν η Σλοβενία (18,3), η Λιθουανία (18,2) και η Ουγγαρία (16,7).