Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 25% λιγότερη ύλη και μάθημα περί fake news
Ελεύθερος Τύπος: Ακυρώνεται στο πεδίο το τουρκολιβυκό μνημόνιπ
Η καθημερινή: Παιχνίδια πολέμου από Μόσχα
Τα Νέα: Πέντε αλήθειες
