Κοζάνη: Χειροπέδες σε 65χρονο για καλλιέργεια κάνναβης - Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Σημαντικό πλήγμα στο εμπόριο ναρκωτικών κατάφερε η Ασφάλεια Κοζάνης με τη σύλληψη ενός 65χρονου.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία και την αγροικία του άνδρα, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Πάνω από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης.

Τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρα.

Ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την καλλιέργεια και αποξήρανση.

Εξοπλισμό εσωτερικής καλλιέργειας, όπως πάνελ φωτισμού, θερμοστάτη και ζυγαριά ακριβείας.

Σε βάρος του 65χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης. Την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Διαβάστε επίσης