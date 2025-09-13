Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με επιστολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, προς τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και τους Συνδέσμους Αποφοίτων των Στρατιωτικών Σχολών, γνωστοποίησε μια σημαντική πρωτοβουλία. Στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή αποστράτων αξιωματικών με υψηλό επιστημονικό και επιχειρησιακό υπόβαθρο στη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Σύμφωνα με την επιστολή, η οποία εστάλη στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, η συνεισφορά αυτή θεωρείται "στρατηγικής σημασίας και ανεκτίμητης αξίας" για την οικοδόμηση ενός ισχυρού και βιώσιμου αμυντικού οικοσυστήματος. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το έργο του ΕΛΚΑΚ, το οποίο, ως ανώνυμη εταιρεία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχει αναλάβει την ανάθεση συμβάσεων Έρευνας και Ανάπτυξης για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΓΕΕΘΑ, δια του ΣΤ΄ Κλάδου, συνδράμει ενεργά το ΕΛΚΑΚ στην αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, για να στελεχώσουν τις επιτροπές αξιολόγησης και ελέγχου παρακολούθησης των ακαδημαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το προσωπικό αυτό θα λειτουργήσει ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες, συνεισφέροντας στην αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής.

Οι τομείς ενδιαφέροντος που αναφέρονται στην επιστολή είναι:

  • Μη Επανδρωμένα Συστήματα και Τεχνολογίες Αντιμετώπισης.

  • Αισθητήρες και Συστήματα Επιτήρησης.

  • Διαστημικά Συστήματα.

  • Επιχειρησιακή Οργάνωση, Δόγματα & Τακτικές.

  • Όπλα και Πυρομαχικά.

  • Πληροφορική, Επικοινωνία, Κυβερνοασφάλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Ενώσεων Αποστράτων τους, αποστέλλοντας τα βιογραφικά τους σημειώματα. Η επιλογή θα γίνει βάσει διαδικασίας αξιολόγησης που έχει καθοριστεί από το ΕΛΚΑΚ, ενώ η συμμετοχή θα είναι αποζημιούμενη.

«Θα ήταν εξαιρετική τιμή για εμάς να σας έχουμε συνοδοιπόρο σε αυτήν την προσπάθεια, για την ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να μετασχηματίσουν το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα και να προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προσδοκούμε στη συνεργασία σας για την επιτυχία αυτού του νέου, αμοιβαία επωφελούς εθνικού εγχειρήματος και παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε την επιστολή στο σύνολο των μελών σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία» καταλήγει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην επιστολή του.

