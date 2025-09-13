Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων - Μαχαίρια, χτυπήματα και βιντεοσκόπηση

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός ανήλικου και του πατέρα του, σύμφωνα με την οποία, από τα τέλη Αυγούστου έως τις 07 Σεπτεμβρίου, οι δύο νεαροί τον εξύβριζαν επανειλημμένα μέσω κοινωνικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στις 06/09/2025 οι δράστες τον εντόπισαν στην περιοχή του Μονόλοφου, τον προσέβαλαν, τον απείλησαν με σουγιά, και ο ένας από αυτούς τον χτύπησε στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό του, δημοσιεύοντάς το σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Την επόμενη μέρα, 07/09/2025, οι δράστες βρήκαν ξανά τον ανήλικο στη Νεοχωρούδα, όπου με χρήση βίας τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη, ενώ και πάλι κατέγραφαν το περιστατικό με κινητό.

Την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.