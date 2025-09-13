Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων - Μαχαίρια, χτυπήματα και βιντεοσκόπηση

Ο κύκλος βίας μεταξύ ανηλίκων φαίνεται να μην έχει τέλος, με νέα περιστατικά που προκαλούν σοκ

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων - Μαχαίρια, χτυπήματα και βιντεοσκόπηση
eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός ανήλικου και του πατέρα του, σύμφωνα με την οποία, από τα τέλη Αυγούστου έως τις 07 Σεπτεμβρίου, οι δύο νεαροί τον εξύβριζαν επανειλημμένα μέσω κοινωνικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στις 06/09/2025 οι δράστες τον εντόπισαν στην περιοχή του Μονόλοφου, τον προσέβαλαν, τον απείλησαν με σουγιά, και ο ένας από αυτούς τον χτύπησε στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό του, δημοσιεύοντάς το σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Την επόμενη μέρα, 07/09/2025, οι δράστες βρήκαν ξανά τον ανήλικο στη Νεοχωρούδα, όπου με χρήση βίας τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη, ενώ και πάλι κατέγραφαν το περιστατικό με κινητό.

Την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις

11:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις νεοδιορισμένους ζητά άδεια - Κενά στα νησιά - Έρχεται νέος γύρος προσλήψεων

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

11:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τα ματς της Super League και πλη τη δράση

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ασθενή για το πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων

10:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Καλαμάτα: 39 χρόνια μετά τον φονικό σεισμό - Όταν τα 6 Ρίχτερ ισοπέδωσαν την πόλη

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο: 29 ώρες στον αέρα από Σαγκάη-Μπουένος Άιρες

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: 60χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Οι ομιλίες, περιοδείες και εκπομπές του θα συνεχιστούν, υποσχέθηκε η σύζυγός του Έρικα

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων - Μαχαίρια, χτυπήματα και βιντεοσκόπηση

10:37ΥΓΕΙΑ

Όταν υπερβάλλετε με την πρωτεΐνη αυτό μπορεί να συμβεί στο σώμα σας

10:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Ατρόμητος - Άρης: Να εκμεταλλευτεί την έδρα - Θέλουν αντίδραση οι «κίτρινοι»

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και δύο τραυματίες

10:24ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ Vs Ρωσία: Ποιος έχει τον ισχυρότερο στρατό - Η κατάταξη δυνάμεων

10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ - Αντιπολίτευση σε μονοψήφια ποσοστά

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

10:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Για το απόλυτο και τον πρώτο βαθμό

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

09:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως έως τις 19 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί - «Χρυσάφι» αλκοτέστ και κινητό

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: 60χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και δύο τραυματίες

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο χιλιάδες θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

10:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Καλαμάτα: 39 χρόνια μετά τον φονικό σεισμό - Όταν τα 6 Ρίχτερ ισοπέδωσαν την πόλη

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ - Αντιπολίτευση σε μονοψήφια ποσοστά

11:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις νεοδιορισμένους ζητά άδεια - Κενά στα νησιά - Έρχεται νέος γύρος προσλήψεων

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ