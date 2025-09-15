Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (15/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΒΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

960

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΒΙΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

985

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΑΛΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

986

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 12:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 12:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΜΠΑΛΙ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

1385

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΕΛΦΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΦΩΤΗΛΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ

391

Κατασκευές

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 12:30:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΔΙΑΣ απο κάθετο: ΤΣΑΦΟΥ έως κάθετο: Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΤΣΑΦΟΥ έως κάθετο: Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

957

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΖΟΛΙΩΤΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

955

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΚΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

959

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 1:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΤΙΜΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

956

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 2:00:00 μμ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ.

681

Κατασκευές

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

390

Κατασκευές

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 2:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - ΛΗΘΗΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΗΒΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΙΜΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

226

Λειτουργία

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 96 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1084

Κατασκευές

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 92 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1085

Κατασκευές

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1087

Κατασκευές

15/9/2025 8:00:00 πμ

15/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗ ΑΙΓΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

15/9/2025 9:00:00 πμ

15/9/2025 4:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ, ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΑΡΓΟΥΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΡΟΔΟΥ.

679

Κατασκευές

15/9/2025 10:00:00 πμ

15/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 24 έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 40 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 42 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

853

Κατασκευές

15/9/2025 10:00:00 πμ

15/9/2025 2:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΑΛΤΕΖΟΥ Ι. - ΣΑΜΟΥ - ΧΙΟΥ

228

Λειτουργία

15/9/2025 11:00:00 πμ

15/9/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΚΚΙΝΗ απο κάθετο: ΒΟΥΡΒΑΧΗ έως κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ απο κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ έως κάθετο: ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

1086

Κατασκευές

15/9/2025 11:30:00 πμ

15/9/2025 4:00:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ζυγά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ

987

Λειτουργία

15/9/2025 11:30:00 πμ

15/9/2025 4:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΒΟΣΤΙΤΣΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - Π.ΜΕΛΑ

392

Κατασκευές

15/9/2025 12:00:00 μμ

15/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΑΝΩΝ απο κάθετο: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

15/9/2025 12:00:00 μμ

15/9/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΑΥΡΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1439

Λειτουργία

15/9/2025 12:00:00 μμ

15/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΒΩΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΑΣΗ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

958

Λειτουργία

15/9/2025 1:30:00 μμ

15/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΛΕΜΕΣΟΥ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΟΒΗΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ 42 από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ

984

Λειτουργία

