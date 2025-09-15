Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/09), έπειτα από πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού ανάμεσα στους σταθμούς «ΚΑΤ» και «Μαρούσι».

Τα δρομολόγια από Κηφισιά προς Πειραιά έχουν διακοπεί.