Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά
Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/09), έπειτα από πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού ανάμεσα στους σταθμούς «ΚΑΤ» και «Μαρούσι».
Τα δρομολόγια από Κηφισιά προς Πειραιά έχουν διακοπεί.
