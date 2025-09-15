Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

Συναγερμός στο Μαρούσι, έπειτα πτώση ατόμου στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Newsbomb

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/09), έπειτα από πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού ανάμεσα στους σταθμούς «ΚΑΤ» και «Μαρούσι».

Τα δρομολόγια από Κηφισιά προς Πειραιά έχουν διακοπεί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:42ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 36χρονου Σωτήρη – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

00:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Χαιρετισμός στη μνήμη της μεγάλης τραγωδού Άννας Συνοδινού – «Αστρολάβος ζωής το παράδειγμά της»

23:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ από τη Βενεζουέλα - Νεκροί τρεις επιβαίνοντες - Βίντεο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Tesla: Μετοχές αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αγόρασε ο Έλον Μασκ

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα που απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους για έναν… απίθανο λόγο

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διεθνή αθλητισμό ζήτησε ο Σάντσεθ

23:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άφαντες» οι βροχές και αυτή την εβδομάδα - Συνεχίζεται το καλοκαίρι - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Atlantic Council – Όμιλος Antenna: Συνεργασία με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό – Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

22:45LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το ιστορικό διαμέρισμα στην οδό Στησιχόρου προς πώληση

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο: «Έφυγε» από τη ζωή η Μαρίνα Σκουλά

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ακύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για ισραηλινούς εκτοξευτήρες ρουκετών

22:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Συγκινήθηκε ο Αταμάν κατά την υποδοχή της αποστολής στην Τουρκία

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

17:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Όλη η αλήθεια για τον «κοριό» στο σαλόνι του τραγουδιστή - Η μήνυση στην αδερφή του

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά γιατί με βοηθούσαν να παίρνω αποφάσεις», ισχυρίστηκε

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

20:38ΕΘΝΙΚΑ

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι και ο 25ος μεσημβρινός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

17:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Τρομερή στιγμή - Η αγωνία Καραλή για το άλμα του Ντουπλάντις και το ξέσπασμα στο ρεκόρ

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα που απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους για έναν… απίθανο λόγο

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

00:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Χαιρετισμός στη μνήμη της μεγάλης τραγωδού Άννας Συνοδινού – «Αστρολάβος ζωής το παράδειγμά της»

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

17:46TRAVEL

Μία «ανάσα» από το κέντρο της Καλαμάτας: Το ιστορικό χωριό με τη μοναδική θέα στον Μεσσηνιακό

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανομβρία: Η ξηρασία «χτυπά» τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου–Πρωτοφανής  εικόνα της λίμνης Βηρού

22:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Συγκινήθηκε ο Αταμάν κατά την υποδοχή της αποστολής στην Τουρκία

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ