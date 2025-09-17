Καστοριά: 59χρονος δέχθηκε κλωτσιά στο στήθος από 50χρονο και κατέρρευσε

Ένας 59χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς μετά από έντονο διαπληκτισμό και ξυλοδαρμό από 50χρονο, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/9) στο προαύλιο κτηνιατρείου στους Μανιάκους Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να είναι και οι δύο κυνηγοί.

Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον 50χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο.