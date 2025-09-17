Χανιά: Aγόρασε κρουασάν από σούπερ μάρκετ και βρήκε μέσα ζωύφια και μούχλα

Αντιμέτωπος με μία έκπληξη βρέθηκε ένας άνδρας από τα Χανιά ο οποίος πήρε ένα κρουασάν από γνωστη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην πόλη.

Μόλις όμως άνοιξε το περιτύλιγμα, δεν πίστευε στα μάτια του καθώς αντίκριμε σκουλίκια και μούχλα, ενώ ήταν αλλοιωμένη και η συσκευασία.

Οι φωτογραφίες που αποκάλυψε το zarpanews.gr, είναι χαρακτηριστικές και δείχνουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κρουασάν.

01 03 02 03 03 03

Όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες, το κρουασάν δεν ήταν... ολόκληρο, καθώς ένα κομμάτι του έλειπε, όταν το έβγαλε από το περιτύλιγμα.

Όπως καταγγέλει ο άνδρας, επικοινώνησε και με την εταιρεία, για να ενημερώσει για το περιστατικό, ωστόσο, όπως επισημαίνει δεν είδε ανταπόκριση, παρά μόνο ότι η εταιρεία θα απαντήσει μέσω email για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης