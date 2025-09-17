Νίκος Παπαδόπουλος έξω από την Εθνική Πινακοθήκη: «Βεβηλώνουν την πίστη μας με πορνογραφικά βίντεο»

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Έξω από την Εθνική Πινακοθήκη βρίσκεται ξανά ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής που είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό από τους βανδαλισμούς στην Εθνική Πινακοθήκη στις 10 Mαρτίου.

Δεκάδες πολίτες, υποστηρικτές του ίδιου και του κόμματος «Ελληνικός Παλμός», που ίδρυσε μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική του ομάδα λόγω του περιστατικού βεβήλωσης έργων τέχνης, έδωσαν ραντεβού στις 18:00 έξω από την Εθνική Πινακοθήκη για να διαδηλώσουν. Αφορμή αποτέλεσαν τα έργα τέχνης που όπως υποστηρίζουν προσβάλλουν τον χριστιανισμό.

Νέες διαμαρτυρίες του Νίκου Παπαδόπουλου έξω από την Εθνική Πινακοθήκη Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Νίκος Παπαδόπουλος: «Στην Εθνική Πινακοθήκη πορνογραφικά βίντεο που έχουν προσευχή»

Μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb, ο Νίκος Παπαδόπουλος, καρδιοχειρουργός και πρόεδρος του «Ελληνικού Παλμού», δήλωσε: «Είμαι αυτός που το σαθρό κατεστημένο, που στηρίζεται από τα λαγούμια της Μασονίας, το καταγγέλλει. Τόλμησαν να βεβηλώσουν την πίστη μας και να παραποιήσουν τα ιερά και τα σύμβολα του τόπου μας. Εδώ στην Πινακοθήκη, η οποία κατά τα άλλα είναι εθνική και την πληρώνουν οι Έλληνες με το αίμα και τους φόρους τους, βεβηλώνεται το ιερό πρόσωπο της Παναγίας, των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων και μαζί βεβηλώνεται η ίδια μας η πατρίδα».

Συγκέντρωση υποστηρικτών του «Ελληνικού Παλμού» ενάντια σε έργα της Εθνικής Πινακοθήκης Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Υπάρχουν μέσα πορνογραφικά βίντεο που αντί για μουσική υπόκρουση έχουν το “Εν το πιστεύω”, τον ύμνο της βασιλείας, που είναι προσευχή και επίκληση στο Άγιο Πνεύμα. Έχουν βάλει ακόμη και τον εθνικό ύμνο. Δηλαδή, ό,τι ελληνικό και ό,τι ορθόδοξο βεβηλώνεται αυτή τη στιγμή στην Πινακοθήκη.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και οι υποστηρικτές του κόμματος «Ελληνικός Παλμός» επέστρεψαν με διαμαρτυρία έξω από την Πινακοθήκη, καταγγέλλοντας «σατανικά έργα» και «προσβολή του έθνους». Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Όλοι εμείς που βλέπετε είμαστε Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αγαπάμε όλο τον κόσμο, σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους, αλλά απαιτούμε και εμείς τον ίδιο σεβασμό. Αυτό το κράτος είναι ορθόδοξο, είναι ελληνικό, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βεβηλώσει τα πρόσωπα των Αγίων και της Παναγίας μας. Γι’ αυτό θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις», ανέφερε.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές που μίλησαν στο Newsbomb, ένας τόνισε: «Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτά τα σατανικά έργα που δυστυχώς τα ξαναέβαλαν. Απαιτούμε να σεβαστούν την πίστη μας, όπως εμείς σεβόμαστε τα πιστεύω όλων των άλλων ανθρώπων. Ήρθαμε από μακριά, ειρηνικά, για να ακουστεί η φωνή μας. Να τα κατεβάσουνε επιτέλους, να τελειώνει αυτό το αίσχος. Δεν πάει άλλο. Αν δεν κατέβουν, τέτοια θέματα θα υπάρχουν συνεχώς. Δεν υπάρχει σωτηρία αλλιώς».

