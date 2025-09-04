Κάνει κόμμα ο βουλευτής που βεβήλωσε τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη-Τι αναφέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος

Από Τσίπρα ή Σαμαρά το περιμέναμε από αλλού μας ήρθε...

Μετά από τη διαγραφή του από τη «Νίκη» εξαιτίας του περιστατικού με τον βανδαλισμό των έργων στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Νίκος Παπαδόπουλος ηγείται νέου κόμματος.

Και το όνομα αυτού «Ελληνικός Παλμός»...

Στην ιδρυτική του διακήρυξη αναφέρει ότι «θα αγωνίζεται για το Έθνος, την

Ορθοδοξία, την αποδέσμευση από την διεθνή οικονομική εξάρτηση, την

βελτίωση της ευημερίας των Ελλήνων πολιτών, και την προώθηση της

γεωπολιτικής επιρροής και ισχύος της Ελλάδος». Γίνεται αναφορά σε «αλλογενείς και αλλόθρησκους εποικιστές, που αποτελούν θανάσιμη απειλή».

Η πρεμιέρα του νέου αυτού πολιτικού εγχειρήματος θα πραγματοποιηθεί με συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», αίθουσα D, στη ΔΕΘ-HELEXPO.

Ακολουθεί ολόκληρη διακήρυξη:

Ελληνίδες, Έλληνες,

Η πατρίδα μας και ο λαός της δέχονται επί πολλές δεκαετίες

επιθέσεις σε όλους τους τομείς της Εθνικής μας ζωής: στην

Ιστορία, στην Παιδεία, στον Πολιτισμό μας, στο Ήθος μας, στην

Κοινωνική Συνοχή, στην Οικονομία και την Εθνική μας

Ακεραιότητα.

Η χώρα διέρχεται βαθιά κρίση ταυτότητας, αξιών και εθνικής

αξιοπρέπειας. Βιώνουμε συστηματικές επιθέσεις στις ρίζες της

ύπαρξής μας με αποδόμηση της Ιστορίας μας, αλλοίωση του

Πολιτισμού μας, με τελικό στόχο να γίνουμε ένας λαός μετέωρος,

φοβισμένος και χωρίς μνήμη, εύκολη λεία στα σχέδια της

παγκοσμιοποίησης και της πνευματικής ισοπέδωσης.

Η καταρράκωση των αξιών, η διαφθορά των πολιτικών και ο

ξεπεσμός της πολιτικής, έχουν οδηγήσει τη νεολαία μας στην

αποχή από τα κοινά και έχουν απαξιώσει πολιτικούς και πολιτική

στη συνείδηση της κοινωνίας μας.

Ο δημογραφικός μαρασμός και η σταδιακά επιχειρούμενη

αντικατάσταση των Ελλήνων με αλλογενείς και αλλόθρησκους

εποικιστές, αποτελούν θανάσιμη απειλή για το μέλλον των

νεότερων γενεών μας.



Διαδοχικές κυβερνήσεις ενεργώντας με ιδιοτέλεια και ως πειθήνια

όργανα του ξένου παράγοντα εξακολουθούν να αδιαφορούν για

την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και του λαού μας.

Έχουν κυριαρχήσει η νοοτροπία της υποταγής, της υποθήκευσης,

της απαξίωσης των θεσμών (Δικαιοσύνη, Κοινοβούλιο, ΜΜΕ κ.α),

της υπερφορολόγησης, της καταπάτησης της ελληνορθόδοξης

ταυτότητάς μας, της αλλοίωσης της εικόνας του ανθρώπινου

προσώπου και τελικά επικρατεί ένα σύστημα παρακμής και σήψης

που «όζει».

Εμείς οι Έλληνες πολίτες που ανησυχούμε για το παρόν και το

μέλλον της Ελλάδος

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

- Σε μία νέα Εθνική Συμφωνία.

- Σε μία προσπάθεια αναγέννησης του πολιτικού μας συστήματος,

με σχέδιο, τόλμη και διαφάνεια.

- Σε ολομέτωπο και δυναμικό αγώνα για ελευθερία, δικαιοσύνη και

σθεναρή αντίσταση, στην επιχειρούμενη κατακρήμνιση των

πάντων για να ξαναβρούμε τις ρίζες μας, να επανασυνδεθούμε με

την Ιστορία μας και να χαράξουμε όλοι μαζί, μία πορεία Αλήθειας

και Ελευθερίας για τις επερχόμενες γενεές.

- Να αντιδράσουν ξεπερνώντας την ντροπή της υποτέλειας και τον

πόνο της παρακμής.

- Να βροντοφωνάξουν ΄΄ΟΧΙ΄΄ στην εξαθλίωση, στον εξευτελισμό

και τον πνευματικό εκφυλισμό που επιφέρει η πολιτιστική ομογενοποίηση, επενδύοντας στον πολιτισμό που τρέφει τον άνθρωπο.

- Να πλαισιώσουν το Κίνημά μας που πιστεύει στη συμφωνία

ανάμεσα σε λαό και πατρίδα, στην αγαστή συνεργασία πολίτη-

πολιτείας, καθώς και στο ήθος της Παράδοσής μας, ως απάντηση

στην ηθική κόπωση του σύγχρονου κόσμου.

- Όσοι κουράστηκαν και απογοητεύτηκαν από την ίδια και

απαράλλαχτη πολιτική συνταγή, τα ίδια ανακυκλούμενα πολιτικά

πρόσωπα, τις προκλητικά ανεκπλήρωτες υποσχέσεις τους και τα

επαναλαμβανόμενα λάθη τους, ας πυκνώσουν τις γραμμές του

Κινήματός μας.

- Όσοι επιζητούν να επικρατήσει ένα πολιτικό σύστημα που θα

υπηρετεί τις αξίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της

κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα θα αξιοποιεί τη

δημιουργικότητα των νέων, την εμπειρία των μεγαλυτέρων και τη

φωνή κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την κοινωνική

του θέση, ας συνταχτεί μαζί μας.

- Δεν υποσχόμαστε θαύματα, αλλά δουλειά με συνέπεια λόγων και

πράξεων και στόχο ριζικές αλλαγές άμεσα και σε βάθος χρόνου,

σε όλους τους τομείς που ταλανίζουν τον τόπο και το λαό μας.

- Στο πλαίσιο αυτό αγωνιζόμαστε για τα ιδανικά της πατρίδας, την

εθνικής μας κυριαρχίας και αξιοπρέπειας, αλλά και της βελτίωσης

της καθημερινότητας των συμπατριωτών μας, φέροντας μέσα μας

άσβεστη τη φλόγα εκείνη που είναι η άγρυπνη φωνή της

συνείδησής μας η οποία αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στην

παρακμή, στην αθεϊα, στον εθνομηδενισμό και την ηθική

αποσύνθεση.

Ελληνίδες, Έλληνες

- Το Κίνημά μας είναι το πρόσωπο της Ελλάδας που επωμίζεται

τον Σταυρό και την Αναστάσιμη Ελπίδα. Το σταυρο-

αναστάσιμο μήνυμά μας εξουδετερώνει πλήρως τον υλισμό και τον

ατομικισμό που οδηγούν στην παγερή αποξένωση, εμπνέοντας

ταυτόχρονα υψηλό αγωνιστικό φρόνημα και ισοδύναμη δράση.

- Γι΄ αυτό νικήστε το φόβο! Νιώστε την ισχύ σας! Ενώστε τις

δυνάμεις σας, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και

ανιδιοτέλεια!

- Καμία συνθήκη υποτέλειας και κανένας πολιτικός ή οικονομικός

εκβιασμός δεν μπορούν να υπερνικήσουν τη θέληση και την

πνευματική υπεροχή των αποφασισμένων Ελλήνων πολιτών

