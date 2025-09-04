Κάνει κόμμα ο βουλευτής που βεβήλωσε τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη-Τι αναφέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος

Και το όνομα αυτού «Ελληνικός Παλμός»...

Newsbomb

Κάνει κόμμα ο βουλευτής που βεβήλωσε τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη-Τι αναφέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από Τσίπρα ή Σαμαρά το περιμέναμε από αλλού μας ήρθε...

Μετά από τη διαγραφή του από τη «Νίκη» εξαιτίας του περιστατικού με τον βανδαλισμό των έργων στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Νίκος Παπαδόπουλος ηγείται νέου κόμματος.

Και το όνομα αυτού «Ελληνικός Παλμός»...

Στην ιδρυτική του διακήρυξη αναφέρει ότι «θα αγωνίζεται για το Έθνος, την
Ορθοδοξία, την αποδέσμευση από την διεθνή οικονομική εξάρτηση, την
βελτίωση της ευημερίας των Ελλήνων πολιτών, και την προώθηση της
γεωπολιτικής επιρροής και ισχύος της Ελλάδος». Γίνεται αναφορά σε «αλλογενείς και αλλόθρησκους εποικιστές, που αποτελούν θανάσιμη απειλή».

Η πρεμιέρα του νέου αυτού πολιτικού εγχειρήματος θα πραγματοποιηθεί με συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», αίθουσα D, στη ΔΕΘ-HELEXPO.

Ακολουθεί ολόκληρη διακήρυξη:

Ελληνίδες, Έλληνες,

Η πατρίδα μας και ο λαός της δέχονται επί πολλές δεκαετίες
επιθέσεις σε όλους τους τομείς της Εθνικής μας ζωής: στην
Ιστορία, στην Παιδεία, στον Πολιτισμό μας, στο Ήθος μας, στην
Κοινωνική Συνοχή, στην Οικονομία και την Εθνική μας
Ακεραιότητα.

Η χώρα διέρχεται βαθιά κρίση ταυτότητας, αξιών και εθνικής
αξιοπρέπειας. Βιώνουμε συστηματικές επιθέσεις στις ρίζες της
ύπαρξής μας με αποδόμηση της Ιστορίας μας, αλλοίωση του
Πολιτισμού μας, με τελικό στόχο να γίνουμε ένας λαός μετέωρος,
φοβισμένος και χωρίς μνήμη, εύκολη λεία στα σχέδια της
παγκοσμιοποίησης και της πνευματικής ισοπέδωσης.

Η καταρράκωση των αξιών, η διαφθορά των πολιτικών και ο
ξεπεσμός της πολιτικής, έχουν οδηγήσει τη νεολαία μας στην
αποχή από τα κοινά και έχουν απαξιώσει πολιτικούς και πολιτική
στη συνείδηση της κοινωνίας μας.

Ο δημογραφικός μαρασμός και η σταδιακά επιχειρούμενη
αντικατάσταση των Ελλήνων με αλλογενείς και αλλόθρησκους
εποικιστές, αποτελούν θανάσιμη απειλή για το μέλλον των
νεότερων γενεών μας.

Διαδοχικές κυβερνήσεις ενεργώντας με ιδιοτέλεια και ως πειθήνια
όργανα του ξένου παράγοντα εξακολουθούν να αδιαφορούν για
την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και του λαού μας.

Έχουν κυριαρχήσει η νοοτροπία της υποταγής, της υποθήκευσης,
της απαξίωσης των θεσμών (Δικαιοσύνη, Κοινοβούλιο, ΜΜΕ κ.α),
της υπερφορολόγησης, της καταπάτησης της ελληνορθόδοξης
ταυτότητάς μας, της αλλοίωσης της εικόνας του ανθρώπινου
προσώπου και τελικά επικρατεί ένα σύστημα παρακμής και σήψης
που «όζει».

Εμείς οι Έλληνες πολίτες που ανησυχούμε για το παρόν και το
μέλλον της Ελλάδος

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

- Σε μία νέα Εθνική Συμφωνία.
- Σε μία προσπάθεια αναγέννησης του πολιτικού μας συστήματος,
με σχέδιο, τόλμη και διαφάνεια.
- Σε ολομέτωπο και δυναμικό αγώνα για ελευθερία, δικαιοσύνη και
σθεναρή αντίσταση, στην επιχειρούμενη κατακρήμνιση των
πάντων για να ξαναβρούμε τις ρίζες μας, να επανασυνδεθούμε με
την Ιστορία μας και να χαράξουμε όλοι μαζί, μία πορεία Αλήθειας
και Ελευθερίας για τις επερχόμενες γενεές.
- Να αντιδράσουν ξεπερνώντας την ντροπή της υποτέλειας και τον
πόνο της παρακμής.
- Να βροντοφωνάξουν ΄΄ΟΧΙ΄΄ στην εξαθλίωση, στον εξευτελισμό
και τον πνευματικό εκφυλισμό που επιφέρει η πολιτιστική ομογενοποίηση, επενδύοντας στον πολιτισμό που τρέφει τον άνθρωπο.
- Να πλαισιώσουν το Κίνημά μας που πιστεύει στη συμφωνία
ανάμεσα σε λαό και πατρίδα, στην αγαστή συνεργασία πολίτη-
πολιτείας, καθώς και στο ήθος της Παράδοσής μας, ως απάντηση
στην ηθική κόπωση του σύγχρονου κόσμου.
- Όσοι κουράστηκαν και απογοητεύτηκαν από την ίδια και
απαράλλαχτη πολιτική συνταγή, τα ίδια ανακυκλούμενα πολιτικά
πρόσωπα, τις προκλητικά ανεκπλήρωτες υποσχέσεις τους και τα
επαναλαμβανόμενα λάθη τους, ας πυκνώσουν τις γραμμές του
Κινήματός μας.
- Όσοι επιζητούν να επικρατήσει ένα πολιτικό σύστημα που θα
υπηρετεί τις αξίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της
κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα θα αξιοποιεί τη
δημιουργικότητα των νέων, την εμπειρία των μεγαλυτέρων και τη
φωνή κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την κοινωνική
του θέση, ας συνταχτεί μαζί μας.
- Δεν υποσχόμαστε θαύματα, αλλά δουλειά με συνέπεια λόγων και
πράξεων και στόχο ριζικές αλλαγές άμεσα και σε βάθος χρόνου,
σε όλους τους τομείς που ταλανίζουν τον τόπο και το λαό μας.
- Στο πλαίσιο αυτό αγωνιζόμαστε για τα ιδανικά της πατρίδας, την
εθνικής μας κυριαρχίας και αξιοπρέπειας, αλλά και της βελτίωσης
της καθημερινότητας των συμπατριωτών μας, φέροντας μέσα μας
άσβεστη τη φλόγα εκείνη που είναι η άγρυπνη φωνή της
συνείδησής μας η οποία αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στην
παρακμή, στην αθεϊα, στον εθνομηδενισμό και την ηθική
αποσύνθεση.

Ελληνίδες, Έλληνες

- Το Κίνημά μας είναι το πρόσωπο της Ελλάδας που επωμίζεται
τον Σταυρό και την Αναστάσιμη Ελπίδα. Το σταυρο-
αναστάσιμο μήνυμά μας εξουδετερώνει πλήρως τον υλισμό και τον
ατομικισμό που οδηγούν στην παγερή αποξένωση, εμπνέοντας
ταυτόχρονα υψηλό αγωνιστικό φρόνημα και ισοδύναμη δράση.
- Γι΄ αυτό νικήστε το φόβο! Νιώστε την ισχύ σας! Ενώστε τις
δυνάμεις σας, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και
ανιδιοτέλεια!
- Καμία συνθήκη υποτέλειας και κανένας πολιτικός ή οικονομικός
εκβιασμός δεν μπορούν να υπερνικήσουν τη θέληση και την
πνευματική υπεροχή των αποφασισμένων Ελλήνων πολιτών

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός που συνελήφθη

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Βανδάλισαν εικόνα της Παναγίας σε Δημοτικό Σχολείο

14:11LIFESTYLE

Στη Μύκονο ο γιος της Liz Hurley

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι «Δεσμώτες» του Φαλήρου θα εκτίθενται μόνιμα στην Εσπλανάδα - Προϋπολογισμός έργου 6,5 εκατ. ευρώ

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Συμμορία εισέβαλε σε διώροφη κατοικία στη Γλυφάδα - Σήκωσαν το χρηματοκιβώτιο, έκλεψαν και το κλειδί από πολυτελές αυτοκίνητο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη

13:58ΥΓΕΙΑ

Τι είναι το «gray rock method» και γιατί πρέπει να το εφαρμόσετε στην ζωή σας εάν βρίσκεστε σε μια τοξική σχέση

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάνει κόμμα ο βουλευτής που βεβήλωσε τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη-Τι αναφέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδια και προπηλακισμός στο Νοσοκομείο της Δράμας πριν την επίσκεψή του Άδωνι Γεωργιάδη

13:38ME TO N & ME TO Σ

Μήπως ήρθε η ώρα να εξάγουμε «λαμόγια»;

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από σήμερα τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς

13:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένας "διπλός" χορός: Γιάννης Χαρούλης Ι Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού | 4 & 5 Οκτωβρίου

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεχωρίζει το Ολλανδία - Πολωνία - Το πρόγραμμα της ημέρας

13:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Γιώτα Νέγκα στη Βαμβακού: Μια φωνή που μιλάει στην ψυχή

13:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Γιάννης ρυθμιστής, στο νήμα η πρόκριση!

13:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τα δεδομένα αλλάζουν και δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι…

13:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλο Ακούτις: Ο πρώτος Καθολικός Άγιος από τη γενιά των millennials - Πέθανε απο λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Αγνοείται Ιταλός ερευνητής - Έπεσε στον παγετώνα Mendenhall

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδια και προπηλακισμός στο Νοσοκομείο της Δράμας πριν την επίσκεψή του Άδωνι Γεωργιάδη

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός που συνελήφθη

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάνει κόμμα ο βουλευτής που βεβήλωσε τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη-Τι αναφέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ - Ενα 3χρονο αγοράκι από τη Γερμανία στους τραυματίες

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε λαθρεμπόριο καυσίμων με κέρδη €3 εκατ - Σε Παλαιό Φάληρο, Λιόσια, Τρίκαλα και Λακωνία τα νοθευμένα καύσιμα - 22 συλλήψεις

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερινής Σινά: Ξεκίνησε τη διαδικασία διαδοχής του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Λεωφορείο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου - Αρκετοί τραυματίες

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος γύρος καταιγίδων τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο GFS

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ