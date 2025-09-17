Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός -Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία.
Συγκεκριμένα, στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων ενεπλάκησαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα στο σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.
Στο μεταξύ κίνηση παρατηρείται και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Αιγάλεω.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται επίσης κατά τμήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, την Μεσογείων, τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Νίκη «ανάσα» με σκόρερ Ντέσερς
19:34 ∙ LIFESTYLE
Η ώρα του GNTM-Η μεγάλη επιστροφή και ο ρόλος της Παπαγεωργίου
19:19 ∙ LIFESTYLE
STAR: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα»
19:15 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά
19:14 ∙ WHAT THE FACT