Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός -Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία.

Συγκεκριμένα, στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων ενεπλάκησαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα στο σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Στο μεταξύ κίνηση παρατηρείται και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Αιγάλεω.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται επίσης κατά τμήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, την Μεσογείων, τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

