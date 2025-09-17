Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή - Νεκρός ένας 29χρονος, τρεις συλλήψεις

Τη ζωή του έχασε το πρωί της Τετάρτης (17/9) ένας 29χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση που είχε το δίκυκλο που οδηγούσε με φορτηγό που έφερε ρυμουλκούμενο. Η σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης τραυματίστηκε σοβαρά ο νεαρός οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε τις μεσημβρινές ώρες.

Για το δυστύχημα συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία καθοδηγούσαν τον οδηγό του Ι.Χ.Φ. στους ελιγμούς του οχήματος.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

