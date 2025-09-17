Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν: Νεκρός 41χρονος δικυκλιστής
Ο δικυκλιστής έχαε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας 41χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του το πρωί της Τετάρτης (17/9) σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Λένορμαν Αθήνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν της 9:30 το πρωί ο 41χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Νίκη «ανάσα» με σκόρερ Ντέσερς
19:34 ∙ LIFESTYLE
Η ώρα του GNTM-Η μεγάλη επιστροφή και ο ρόλος της Παπαγεωργίου
19:19 ∙ LIFESTYLE
STAR: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα»
19:15 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά
19:14 ∙ WHAT THE FACT