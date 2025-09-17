Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν: Νεκρός 41χρονος δικυκλιστής

Ο δικυκλιστής έχαε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα

Newsbomb

Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν: Νεκρός 41χρονος δικυκλιστής
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 41χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του το πρωί της Τετάρτης (17/9) σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Λένορμαν Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν της 9:30 το πρωί ο 41χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Aγόρασε κρουασάν από σούπερ μάρκετ και βρήκε μέσα ζωύφια και μούχλα

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός -Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Από το τιμόνι του Playboy στα χαρακώματα της Ουκρανίας - Η απίστευτη ιστορία του Βλαντιμίρ Λιαπόροφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Νίκη «ανάσα» με σκόρερ Ντέσερς

19:34LIFESTYLE

Η ώρα του GNTM-Η μεγάλη επιστροφή και ο ρόλος της Παπαγεωργίου

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Αερογέφυρα ελπίδας Λονδίνου-Γάζας: Τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στη Βρετανία

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος: Η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase του Champions League

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Χθες το βράδυ κλήθηκε για συνδρομή, το σύνολο της δύναμης της πόλης» - Καμπανάκι κινδύνου από τους Αστυνομικούς για τους μετανάστες

19:19LIFESTYLE

STAR: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα»

19:15ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παπαδόπουλος έξω από την Εθνική Πινακοθήκη: «Βεβηλώνουν την πίστη μας με πορνογραφικά βίντεο»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Σε 15χρονη ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο Tesla γνωστού ράπερ

19:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Στη φυλακή ο «φαντομάς» σεκιουριτάς για υπεξαίρεση 1,3 εκατ. ευρώ - Καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξης

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Μπλόκο» στο ελεύθερο εμπόριο με το Ισραήλ ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και Λιβύη επανεκκινούν τις διαβουλεύσεις για οριοθέτηση της ΑΟΖ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

19:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή - Νεκρός ένας 29χρονος, τρεις συλλήψεις

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αντάρτικο στην Βουλή: Ο Στράτος Σιμόπουλος απειλει να καταψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ