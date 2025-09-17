Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν: Νεκρός 41χρονος δικυκλιστής

Ένας 41χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του το πρωί της Τετάρτης (17/9) σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Λένορμαν Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν της 9:30 το πρωί ο 41χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Διαβάστε επίσης