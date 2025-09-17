Πύργος: Απετράπη αυτοκτονία 30χρονης – Η σωτήρια επέμβαση των αστυνομικών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο ΑΤ Πύργου μετά την γνωστοποίηση της πρόθεσης μιας 30χρονης γυναίκας να βάλει τέλος στη ζωή της.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, η γυναίκα που ήταν υπό προφανή ψυχολογική πίεση, επικοινώνησε με τις Αρχές και έκανε γνωστέ τις προθέσεις της. Αμέσως σήμανε συναγερμός με αστυνομικούς του ΑΤ Πύργου να σπεύδουν σε μικρό χρονικό διάστημα στην περιοχή που διέμενε.

Η γυναίκα επανέλαβε τις προθέσεις της, με τους αστυνομικούς να την προσεγγίζουν με ψυχραιμία και να δηλώνουν πως θέλουν να την βοηθήσουν ώστε να μην προχωρήσει σε κάποια κίνηση πείθοντάς την να τους ακολουθήσει.

Η 30χρονη μεταφέρθηκε με περιπολικό στο ΑΤ Πύργου, όπου θα παραμείνει προσωρινά για προστατευτική φύλαξη έως ότου δοθεί η εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική της εξέταση.

Η 30χρονη φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικών ζητημάτων, ενώ το 2021 είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

