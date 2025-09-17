Χανιά: Καμπανάκι κινδύνου από τους Αστυνομικούς για τους μετανάστες

Τι αναφέρει στην επιστολή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων

Newsbomb

Χανιά: Καμπανάκι κινδύνου από τους Αστυνομικούς για τους μετανάστες
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι Αστυνομικοί στα Χανιά για τις συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά, με την κατάσταση πλέον να έχει γίνει ανυπόφορη.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων σε επιστολή της, τονίζει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει τόσο όσον αφορά την υγεία τόσο των ίδιων όσο και των φιλοξενουμένων στο κτήριο, ενώ καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν επεισόδια μεταξύ των μεταναστών.

Χαρακτηριστικό είναι πως το βράδυ της Δευτέρας, σε αντίστοιχο περιστατικό που συνέβη στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς, κλήθηκε όλη η δύναμη της πόλης για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00΄, το Δ.Σ. της Ένωσής μας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλο προκειμένου εκφράσουμε τις έντονες ανησυχίες μας για την φύλαξη των παρανόμων μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγιάς Χανίων.

Αρχικά ευχαριστούμε τον κ. Ταξίαρχο για την προσπάθεια που καταβάλλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας είτε κατά την φύλαξη είτε κατά τις μεταγωγές των παρανόμων μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Παρόλα αυτά η περαιτέρω παραμονή χιλίων και βάλε παρανόμων μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς είναι τουλάχιστον επικίνδυνη για τους συναδέλφους μας, λόγω των συνθηκών που επικρατούν δηλαδή του πλήρως ακατάλληλου χώρου και του μεγάλου αριθμού παρανόμων μεταναστών.

Οι συνάδελφοί μας που καθημερινά εκτελούν υπηρεσία φύλαξης, όλο το 24ωρο, καθώς εσφαλμένα αναφέρθηκε διαφορετικά από διάφορους θεσμικούς παράγοντες, πάντα μαζί με τους συναδέλφους λιμενικούς, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα ενώ το ίδιο ισχύει και για τους παρανόμους μετανάστες.

Σε καθημερινή βάση είτε κατά την διανομή του φαγητού, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σημειώνονται διαπληκτισμοί μεταξύ των παρανόμων μεταναστών, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί και λιμενικοί να καλούνται για την τήρηση της τάξης σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον χωρίς κανένα επίπεδο ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά εχθές το βράδυ σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των παρανόμων μεταναστών, με αποτέλεσμα να κληθούν προς συνδρομή, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, το σύνολο της αστυνομικής δύναμης της πόλης που περιπολούσε εκείνη την ώρα.

Άλλωστε για αντίστοιχο επεισόδιο έχουν αποχωρήσει, από τον συγκεκριμένο χώρο, τις προηγούμενες ημέρες, τόσο οι υγειονομικοί όσο και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι αστυνομικοί και λιμενικοί να είναι επιφορτισμένοι, όχι μόνοι με την φύλαξη των παρανόμων μεταναστών αλλά και την διανομή των τροφίμων και την υγειονομική περίθαλψη των ανωτέρω.

Τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να βρουν μία λύση για το χώρο παραμονής των παρανόμων μεταναστών και τάχιστα να μεταφερθούν στους χώρους κράτησης της ενδοχώρας, με μεταγωγές αυτών μέσω των πλοίων της γραμμής, καθώς έτσι διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας.

Επειδή ο συνδικαλισμός εκτός της ανάδειξη των προβλημάτων, οφείλει να προτείνει λύσεις ζητάμε τα κάτωθι:

α) Άμεση ενίσχυση των αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Χανίων με αποσπασμένους συναδέλφους μας από άλλες Δ.Α. της χώρας προκειμένου αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή με την ανεξέλεγκτη είσοδο παρανόμων μεταναστών στην χώρα μας.

β) Κατά την συνεδρίαση του αρμοδίου Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα, να λάβει σοβαρά υπόψη τις πέντε (5) επιστολές που έχουμε αποστείλει, για την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στη Δ. Α. Χανίων με μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών μεταθέσεων χαμηλόβαθμου Αστυνομικού προσωπικού και Αξιωματικών του Νόμου 3686/2008, συμπεριλαμβάνοντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπάρχουσα έξαρση του μεταναστευτικού.

Οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί αλλά και οι λιμενικοί δεν εκτελούν βάρδια φύλαξης παρανόμων μεταναστών στον «προσωρινό» χώρο φύλαξης, αν και στην χώρα μας επικρατεί το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού», για να αποτελέσουν τα εξιλαστήρια θύματα (ποινικά και πειθαρχικά ελεγχόμενοι) σε περίπτωση που κάτι «στραβώσει» και ζητάμε την εφαρμογή των προβλεπομένων».

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Aγόρασε κρουασάν από σούπερ μάρκετ και βρήκε μέσα ζωύφια και μούχλα

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός -Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Από το τιμόνι του Playboy στα χαρακώματα της Ουκρανίας - Η απίστευτη ιστορία του Βλαντιμίρ Λιαπόροφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Νίκη «ανάσα» με σκόρερ Ντέσερς

19:34LIFESTYLE

Η ώρα του GNTM-Η μεγάλη επιστροφή και ο ρόλος της Παπαγεωργίου

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Αερογέφυρα ελπίδας Λονδίνου-Γάζας: Τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στη Βρετανία

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος: Η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase του Champions League

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Χθες το βράδυ κλήθηκε για συνδρομή, το σύνολο της δύναμης της πόλης» - Καμπανάκι κινδύνου από τους Αστυνομικούς για τους μετανάστες

19:19LIFESTYLE

STAR: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα»

19:15ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παπαδόπουλος έξω από την Εθνική Πινακοθήκη: «Βεβηλώνουν την πίστη μας με πορνογραφικά βίντεο»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Σε 15χρονη ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο Tesla γνωστού ράπερ

19:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Στη φυλακή ο «φαντομάς» σεκιουριτάς για υπεξαίρεση 1,3 εκατ. ευρώ - Καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξης

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Μπλόκο» στο ελεύθερο εμπόριο με το Ισραήλ ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και Λιβύη επανεκκινούν τις διαβουλεύσεις για οριοθέτηση της ΑΟΖ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

19:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή - Νεκρός ένας 29χρονος, τρεις συλλήψεις

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αντάρτικο στην Βουλή: Ο Στράτος Σιμόπουλος απειλει να καταψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ