Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την στιγμή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, ενώ ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» από τις πολύ πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Την ίδια στιγμή, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτά από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/9R8VpYJavY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 18, 2025

Η κυκλοφορία στον Κηφισό παρουσιάζει επίσης μεγάλες δυσκολίες, καθώς λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, παρουσιάζονται καθυστερήσεις στο ύψος της εξόδου προς Πειραιά, και στις διασταυρώσεις Ιεράς Οδού και λεωφόρου Θηβών, στο Αιγάλεω.

Δείτε τον «χάρτη» της κίνησης: