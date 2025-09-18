Κλειστοί σταθμοί του μετρό λόγω εκδηλώσεων για τη δολοφονία Φύσσα

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, κλείνουν σήμερα δύο σταθμοί του μετρό στον Πειραιά, λόγω εκδηλώσεων, καθώς σήμερα Πέμπτη συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Πρόκειται για τους σταθμούς μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα», της Γραμμής 3. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.