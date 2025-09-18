Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

Σάλος προκλήθηκε από καταγγελίες και φωτογραφίες που μεταδόθηκαν σε ζωντανή εκπομπή, με άνδρα να κυκλοφορεί γυμνός στα Σπάτα, να κάνει άσεμνες πράξεις και να παρενοχλεί κυρίως γυναίκες με παιδιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στον ΣΚΑΪ, ο άνδρας εμφανίστηκε μέρα-μεσημέρι σε κατοικημένη περιοχή, προσεγγίζοντας διερχόμενους, κυρίως μητέρες με παιδιά. Μητέρα που τον εντόπισε κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό της τηλέφωνο και ενημέρωσε τις Αρχές. Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο φερόμενος ως δράστης μετέβαινε στην περιοχή με λευκό Ι.Χ., σταματούσε, γδυνόταν και περιφερόταν γυμνός κάνοντας άσεμνες χειρονομίες. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πάντως δείχνουν και τις πινακίδες του αυτοκινήτου, στοιχείο που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σύντομα σε ταυτοποίηση.

Επί τάπητος τέθηκε πάντως και το ζήτημα της σύλληψης δραστών για αδικήματα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και η μετέπειτα αποφυλάκισή τους ή παραπομπή τους σε διαδικασίες αξιολόγησης, με τους ομιλητές να υπογραμμίζουν ότι οι αρχές οφείλουν να προλαμβάνουν κλιμάκωση συμπεριφορών που τρομοκρατούν τη γειτονιά.

Ο δήμαρχος από την πλευρά του, που ενημερώθηκε σε ζωντανή σύνδεση, δήλωσε πως δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση και ότι το ζήτημα ανήκει στην αρμοδιότητα της αστυνομίας, η οποία «οφείλει να ενεργήσει άμεσα».

Διαβάστε επίσης