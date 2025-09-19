Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Γιατί το κρέας έγινε είδος πολυτελείας

Ελεύθερος Τύπος: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ

Η καθημερινή: Δεύτερη η Αθήνα σε θύματα της κλιματικής αλλαγής

Τα Νέα: Μια χρυσή λίρα όσο ένας μισθμός

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

06:42LIFESTYLE

Μπρος στον δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν στην Αραβία σπάνια νομίσματα που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο μεγάλος γρίφος της κεντροαριστεράς: Διεργασίες, δημοσκοπήσεις και το σχέδιο του «φόρουμ»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο αυστηρός ΚΟΚ σώζει ζωές – Σημαντική μείωση των θανάτων στην άσφαλτο κατά 17,2%, αλλά οι παραβάτες… δεν βάζουν μυαλό – Αναλυτικά στοιχεία, τι λένε ειδικοί

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

06:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μεταφέρει το… άρωμα Ελλάδας από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων - Θετική ανταπόκριση από την εστίαση

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη Πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μακρά εκστρατεία

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

