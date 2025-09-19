Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Γιατί το κρέας έγινε είδος πολυτελείας
Ελεύθερος Τύπος: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ
Η καθημερινή: Δεύτερη η Αθήνα σε θύματα της κλιματικής αλλαγής
Τα Νέα: Μια χρυσή λίρα όσο ένας μισθμός
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:30 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου
19:14 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος