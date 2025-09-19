Παρέα Κυπρίων κινδύνευσε εν πλω στην Ελλάδα – Τους έσπασε το τιμόνι μεσοπέλαγα

Δυσάρεστος ήταν ο επίλογος των διακοπών στην Ελλάδα μίας παρέας από την Κύπρο. Τα σχέδιά τους για ολιγοήμερη απόδραση φαίνεται πως χάλασαν άδοξα, εξαιτίας βλάβης στο ιστιοπλοϊκό που νοίκιασαν.

Συγκεκριμένα, ενώ ξεκίνησαν το ταξίδι για τον Αργοσαρωνικό από τον Άλιμο και είχαν σαλπάρει, μεσοπέλαγα έσπασε το τιμόνι του ιστιοφόρου, με αποτέλεσμα το σκάφος να παραμείνει ακυβέρνητο στο πέλαγος για 6 και πλέον ώρες, όπως μεταδίδει το SigmaLive.

Ο ένας εκ των τεσσάρων επιβαινόντων κατείχε άδεια ιστιοφόρου και ήταν ο οδηγός. Οι στιγμές ήταν εφιαλτικές, αφού χρειάστηκε να φορέσουν σωσίβια λόγω των έντονων αναταράξεων και εξαιτίας του γεγονότος ότι κόπηκαν τα πανιά.

Ο έχων την άδεια ιστιοφόρου οδήγησε το σκάφος με εφεδρικό τιμόνι το οποίο βρήκε και τοποθέτησε, στο λιμάνι του Πόρου όπου και έδεσαν. Σε δεύτερη προσπάθεια να αποπλεύσουν με προορισμό το διπλανό νησί της Ύδρας, είχαν προβλήματα με την άγκυρα.

Μαρτυρία του ενός απ’ την παρέα αναφέρει πως η εταιρεία από την οποία νοίκιασαν το σκάφος, λαμβάνει εξαιρετικά σχόλια στις κριτικές και είναι ευρέως γνωστή στον χώρο.

Οι περιπέτειες της παρέας τελείωσαν, ωστόσο, ολοκληρώθηκαν και οι ολιγοήμερες διακοπές τους. Αυτό που καταγγέλλουν στο SigmaLive είναι το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αρνείται να αναλάβει την ευθύνη των ζημιών και αντ’ αυτού τούς λέει ότι θα κρατήσει ποσό ύψους 1.000 ευρώ από τα 3.500 ευρώ που έδωσαν συνολικά, ως αντίτιμο για τις ζημιές που προκάλεσαν, όπως ισχυρίζεται, στο σκάφος του.