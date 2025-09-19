Ποινική δίωξη για το αδίκημα της απιστίας εις βάρος επικεφαλής ΜΚΟ

Σε άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι.

Η υπόθεση ξεκίνησε από ένα πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το 2023. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες στη διαχείριση των κονδυλίων που είχε λάβει η ΜΚΟ υπό τον Π.Δ., καθώς φέρεται να μην κατευθύνθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή είχε προχωρήσει και στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο του ίδιου όσο και των οργανώσεων που ελέγχει.

Από την πλευρά του, ο Π.Δ. έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία σπίλωσης». Σε παλαιότερη ανακοίνωσή του είχε τονίσει ότι «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες», προσθέτοντας ότι το μοναδικό πρόγραμμα που έχει χρηματοδοτηθεί αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δικογραφία βρίσκεται πλέον σε ανακριτή.