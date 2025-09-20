Βρέθηκε το πεντάχρονο αγοράκι που είχε εξαφανιστεί στην Αθήνα – Τον είχε αρπάξει η μητέρα του

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια εξαφάνισης του πεντάχρονου Ντόριαν Κρίστοφ Πολ από περιοχή της Αθήνας, μετά την αρπαγή του από τη μητέρα του.

Συγκεκριμένα, η μητέρα επικοινώνησε με την Αστυνομία, γνωστοποιώντας την τοποθεσία τους.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή (19/09) και προχώρησε άμεσα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στην απενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η μητέρα προέβη σε αρπαγή του μικρού Ντόριαν Κρίστοφ Πολ, κινητοποιώντας τόσο το «Χαμόγελο του Παιδιού», όσο και τις Αρχές.