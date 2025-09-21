Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο: Πυροβόλησε την κόρη του και έτρεχε με την καραμπίνα

Ένα από τα πιο άγρια και αρρωστημένα εγκλήματα έλαβε χώρα σαν σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου το 1981 στην Αθήνα, όταν ένας πατέρας πυροβόλησε με καραμπίνα την κόρη του, στην οποία είχε στήσει καρτέρι. Πριν χρόνια, ο ίδιος είχε μαχαιρώσει τη σύζυγό του- και μητέρα του κοριτσιού- 20 φορές.

Η Θεοδώρα Κ., όπως διαβάζουμε στη Μηχανή του Χρόνου, είχε σχολάσει από τη δουλειά της και επέστρεφε σπίτι. Ο πατέρας της, όμως της είχε στήσει καρτέρι και όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του την πυροβόλησε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr