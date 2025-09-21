Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ - Δημιουργήθηκε πίδακας νερού

Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Κερατσίνι τις προηγούμενες μέρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, αφού πλημμύρισαν δρόμοι και πεζοδρόμια.

Η μεγάλη βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού, αφού δημιουργήθηκε ένας τεράστιος πίδακας νερού που έφτανε στο ύψος δεύτερου ορόφου κοντινής πολυκατοικίας.

Δείτε βίντεο:

Παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί και την Τρίτη (16/9) στη Βούλα, όπου κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ είχε υποστεί μεγάλη βλάβη, εκτοξεύοντας νερό και δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ - Δημιουργήθηκε πίδακας νερού που έφτανε μέχρι δεύτερο όροφο πολυκατοικίας - Δείτε βίντεο

