Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ - Δημιουργήθηκε πίδακας νερού
Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Κερατσίνι τις προηγούμενες μέρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, αφού πλημμύρισαν δρόμοι και πεζοδρόμια.
Η μεγάλη βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού, αφού δημιουργήθηκε ένας τεράστιος πίδακας νερού που έφτανε στο ύψος δεύτερου ορόφου κοντινής πολυκατοικίας.
Δείτε βίντεο:
Παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί και την Τρίτη (16/9) στη Βούλα, όπου κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ είχε υποστεί μεγάλη βλάβη, εκτοξεύοντας νερό και δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
