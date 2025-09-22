Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει εκ νέου τη δημιουργία κόμματος

«FAKE!» γράφει η Μαρία Καρυστιανού σχολιάζοντας δημοσιεύματα για την εμπλοκή της στην ενεργό πολιτική

Μαρία Καρυστιανού
Διαψεύδει εκ νέου τη δημιουργία κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού.

Τις τελευταίες ώρες, ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο αναφέρουν πως η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στα σκαριά, ερμηνεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δηλώσεις της το περασμένο Σάββατο στο Mega και τον Νίκο Συρίγο.

«Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του», είπε η Μαρία Καρυστιανού στον Νίκο Συρίγο, στο πλαίσιο της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», σχολιάζοντας δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ένας ενδεχόμενος πολιτικός φορέας με την ίδια επικεφαλής θα συγκέντρωνε αυτό το ποστοσό.

Ωστόσο, με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καρυστιανού γράφει πως είναι «FAKE!» (ψεύτικα) οι ερμηνείες των δηλώσεών της που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, ενώ τον ίδιο χαρακτηρισμό χρησιμοποιεί και για τις πληροφορίες που τη φέρουν να πολιτεύεται με το ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Η κοινωνία φλέγεται !

Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας.

Απεργία πείνας από γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και όμως συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα όπως αυτά!!

Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.

Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας ;

Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας.

FAKE!!!!

FAKE!!!».

Η κοινωνία φλέγεται ! Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας. Απεργία πείνας από...

Posted by Maria Karystianou on Monday, September 22, 2025

