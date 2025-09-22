Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα αγοράκι 3 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του, το απόγευμα της Δευτέρας (22/09), την ώρα που εκείνος έκανε όπισθεν, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Το παιδί διεγνώσθη με θλάση στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, σύμφωνα με το τοπικό Μέσο.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πατέρας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε κατά την όπισθεν το μικρό αγόρι. Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να έχει επικοινωνία και να είναι κινητικό, γεγονός που αρχικά καθησύχασε τους διασώστες.

Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο για εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχίσει τη νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς, ενώ το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η όπισθεν κίνηση οχημάτων, ιδιαίτερα σε χώρους όπου βρίσκονται μικρά παιδιά.

