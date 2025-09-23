Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Ράμπο" στους καταυλισμούς της ανομίας
Ελεύθερος Τύπος: 1.938 προσλήψεις στο δημόσιο
Η Καθημερινή: Βαριά ατζέντα με τρία "αγκάθια"
Τα Νέα: Κληρονομιές χωρίς τα χρέη
07:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:18 ∙ LIFESTYLE
7 προγράμματα έρχονται στον ΣΚΑΪ
00:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο
21:41 ∙ WHAT THE FACT
Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
09:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί
23:23 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος
10:33 ∙ LIFESTYLE
