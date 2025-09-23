Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Ράμπο" στους καταυλισμούς της ανομίας

Ελεύθερος Τύπος: 1.938 προσλήψεις στο δημόσιο

Η Καθημερινή: Βαριά ατζέντα με τρία "αγκάθια"

Τα Νέα: Κληρονομιές χωρίς τα χρέη

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025: Από σήμερα και μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν, τον απείλησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

06:37LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Βγαίνει νικητής έπειτα από την περιπέτεια υγείας του

06:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη δεύτερη… πράξη σε Δράμα και «Βικελίδης» - Το πρόγραμμα

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρχιμάκης στο Newsbomb: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν φτιάχτηκε από γκουρού και πολυεθνικές

06:18LIFESTYLE

7 προγράμματα έρχονται στον ΣΚΑΪ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επτά συναντήσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν από το 2019: Μια σχέση που πέρασε από 40 κύματα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραπάνω χρήματα στην τσέπη από τον Οκτώβριο για τους αστυνομικούς - Θα κερδίσουν 1,5 έως 2 μισθούς τον χρόνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τι δεν θα πουν οι δύο ηγέτες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

21:41WHAT THE FACT

Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

06:37LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Βγαίνει νικητής έπειτα από την περιπέτεια υγείας του

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35 – Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

