Ηράκλειο: Αγωνία για τον 3χρονο που παρασύρθηκε από ΙΧ- Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Σοβαρή κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγεία του τρίχρονου αγοριού που παρασύρθηκε από ΙΧ που οδηγούσε η μητέρα του το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στην περιοχή των Μοιρών.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το τρίχρονο αγοράκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με πολλαπλές κακώσεις στον θώρακα, αλλά χωρίς διασωλήνωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 26χρονος πατέρας, η 25χρονη μητέρα και ο τρίχρονος βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού τους, όταν κάποια στιγμή η μητέρα έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και παρέσυρε το παιδάκι.

Στο σημείο προκλήθηκε πανικός... Οι γονείς πήραν το παιδί για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Στη διαδρομή προς το νοσοκομείο το παιδάκι παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά, το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί που εξέτασαν το αγοράκι διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί θλάσεις στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η αναπνευστική του υποστήριξη.

Για τον λόγο αυτό το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

