Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας, πέθανε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Γεννημένος στην Αθήνα και μεγαλωμένος στα Εξάρχεια, όπου διατήρησε ισχυρούς δεσμούς, ο Βάσος Γεώργας ξεχώριζε για την πολυσχιδή και ανήσυχη προσωπικότητά του, αλλά και για το πλούσιο πολιτιστικό έργο του.

Εργάστηκε στον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης και παραγωγός, με σημαντικά έργα όπως η μικρού μήκους ταινία "Αύριο" (1986) και το ντοκιμαντέρ "Το Σινεμά Γυμνό" (2010). Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, τις εκδόσεις και τη λειτουργία πολιτιστικών χώρων, όπως το βιβλιοπωλείο Bibliothèque στα Εξάρχεια και το πολιτιστικό site του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν φίλοι και συνεργάτες μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και τιμώντας την καλλιτεχνική και ανθρώπινη προσφορά του.

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών τον αποχαιρέτισε με επίσημη ανακοίνωση, τονίζοντας τη σημαντική και επώνυμη δημιουργική του πορεία, τη στήριξη που παρείχε στους νέους δημιουργούς και το διακριτό προσωπικό στίγμα που άφησε στον χώρο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Αναφέρθηκε επίσης στη μακρόχρονη φιλία του με τον Μίνο Βολανάκη και τη δημιουργία του Σωματείου Φίλων "Μίνως Βολανάκης", όπου διετέλεσε πρόεδρος.

Ο Βάσος Γεώργας αφήνει πίσω του μια σημαντική κληρονομιά στο ελληνικό σινεμά και πολιτισμό.