Hürriyet: Οι Τούρκοι τουρίστες «κρατούν ζωντανά» τα νησιά αλλά οι Έλληνες δεν τους θέλουν

Η κόπωση, οι εντάσεις και η εμπειρία που βίωσε από την την τετραήμερη περιοδεία της στα ελληνικά νησιά

Hürriyet: Οι Τούρκοι τουρίστες «κρατούν ζωντανά» τα νησιά αλλά οι Έλληνες δεν τους θέλουν

Παραλία Αφάντου

Την εμπειρία που βίωσε μετά από μία τετραήμερη περιοδεία στα ελληνικά νησιά περιέγραψε η Τουρκάλα δημοσιογράφος της Hürriyet, Εμπρού Ερκέ.

Η Εμπρού Ερκέ, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της κατέγραψε πολλά παράδοξα από τους τοπικούς επιχειρηματίες ενώ παράλληλα αντιλήφθηκε κόπωση αλλά και ένταση σε πολλά μαγαζιά.

Σύμφωνα με την ίδια, η δημοσιογράφος, στη Ρόδο, δέχθηκε επίπληξη από μία υπάλληλο εστιατορίου επειδή μιλούσε δυνατά. Στη Σάμο ιδιοκτήτης καταστήματος εκφράστηκε με έντονο τρόπο για την παρουσία των Τούρκων επισκεπτών, ενώ στην Πάτμο καταστηματάρχης προσπάθησε να στριμώξει την εξαμελή παρέα της σε ένα τραπέζι για τέσσερις.

«Οι Έλληνες ιδιοκτήτες και υπάλληλοι φαίνεται να έχουν κουραστεί από τους Τούρκους τουρίστες. Στη Ρόδο μας φώναξαν επειδή μιλούσαμε δυνατά. Στη Σάμο, όταν είπα πόσο μου αρέσουν τα φαγητά τους και ότι θα γράψω για αυτά στην εφημερίδα, ο ιδιοκτήτης με διέκοψε έντονα λέγοντας να μη γράψω τίποτα γιατί είχε κουραστεί από την τουρκική παρουσία. Στην Πάτμο, σε ένα άλλο εστιατόριο, προσπάθησαν να στριμώξουν έξι άτομα σε τραπέζι για τέσσερις, ενώ υπήρχε άδειο τραπέζι δίπλα», περιγράφει χαρακτηριστικά για τα βιώματά της.

Η εν λόγω δημοσιογράφος της Hürriyet ισχυρίζεται ότι οι Τούρκοι τουρίστες αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος για τα ελληνικά νησιά αλλά και πως οι δήμαρχοι των νησιών διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση για να διευκολύνουν την είσοδο των Τούρκων τουριστών καθώς τους αποφέρουν μεγάλο κέρδος.

«Το παράδοξο; Οι Τούρκοι τουρίστες αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος για αυτά τα νησιά. Κάθε χρόνο, οι δήμαρχοι των νησιών διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση της Αθήνας για να διευκολύνουν την είσοδο Τούρκων τουριστών, καθώς οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες και σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ οικονομικής δραστηριότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Εμπρού Ερκέ καταλήγει πως η παρουσία των Τούρκων τουριστών είναι αυτή που «κρατά ζωντανή» την οικονομία των νησιών.

«Ιδιαίτερα σε νησιά όπως η Ρόδος, η Κως, η Μυτιλήνη και η Χίος, χωρίς τους Τούρκους επισκέπτες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Από την πληρότητα των ταβερνών το βράδυ μέχρι τις πρωινές πωλήσεις στα φούρνια και την καθημερινή κίνηση στα μάρκετ, η παρουσία των Τούρκων τουριστών “κρατά ζωντανή” την οικονομία των νησιών», σημειώνει.

