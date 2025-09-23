ΤΕΡΝΑ - Περδικάρης: Απαιτείται σχέδιο εικοσαετίας τις υποδομές

«Παρότι το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο – της τάξεως των 17 δισ. ευρώ για τους μεγάλους επενδυτικούς και κατασκευαστικούς ομίλους – επαρκεί για ακόμη μία τριετία, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού», υπογράμμισε ο Γιώργος Περδικάρης

Newsbomb

ΤΕΡΝΑ - Περδικάρης: Απαιτείται σχέδιο εικοσαετίας τις υποδομές
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άμεσες ενέργειες από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας απαιτούνται, προκειμένου να μην δημιουργηθεί επενδυτικό κενό μετά την ολοκλήρωση – το καλοκαίρι του 2026 – του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περδικάρης, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών (ITC 2025), μιλώντας στην «τράπεζα των κατασκευών».

«Πιστεύουμε σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άλλωστε, το 50% του τζίρου μας προέρχεται από ίδιες επενδύσεις, το 30% από τον ιδιωτικό τομέα και μόλις το 20% από δημόσια έργα. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός μίγματος έργων προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον επενδυτή», σημείωσε.

Αναλυτικότερα, ο κ. Περδικάρης υπογράμμισε ότι, παρότι το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο – της τάξεως των 17 δισ. ευρώ για τους μεγάλους επενδυτικούς και κατασκευαστικούς ομίλους – επαρκεί για ακόμη μία τριετία, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Αναμένεται να φανεί πώς θα αξιοποιηθούν τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 8 δισ. ευρώ, των οποίων την ενεργοποίηση για το 2026 έχει εξαγγείλει η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  • Κρίσιμης σημασίας είναι η ενεργοποίηση των Πρότυπων Προτάσεων, ενός θεσμοθετημένου εργαλείου που μπορεί να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό του Δημοσίου. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε, στα έργα επέκτασης της Αττικής Οδού, εάν εφαρμόζονταν οι Πρότυπες Προτάσεις, η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου θα ξεκινούσε από το 2037 και μετά.
  • Θα μπορούσε να αξιολογηθεί η αναδιανομή του ΕΣΠΑ και κατεύθυνσή του σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Γι’ αυτό, όπως είπε ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περδικάρης, χρειάζεται ένα εθνικό πρόγραμμα υποδομών τουλάχιστον εικοσαετίας, στο οποίο – με μελέτες κόστους-οφέλους, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστιθέμενης αξίας – θα επιλεγούν τα πιο χρήσιμα έργα για τη χώρα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση των πόρων που θα επενδύσει η ελληνική πολιτεία στις κατασκευές.

Τομείς προτεραιότητας

Ο κ. Περδικάρης τόνισε ότι, «την επόμενη μέρα», οι τομείς που πρέπει να τεθούν σε απόλυτη προτεραιότητα περιλαμβάνουν:

  • Υποδομές ύδρευσης και ορθολογική διαχείριση νερού. Οι ανάγκες ύδρευσης στην Ελλάδα από το 2001 έως το 2025 έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ τα αποθέματα νερού έχουν περιοριστεί – ήδη στην Υλίκη και στον Μόρνο ανέρχονται σε 400 εκατ. κυβικά, όσο δηλαδή είναι η ετήσια κατανάλωση της Αθήνας. Η συνολική χρήση νερού στη χώρα φτάνει το 1 δισ. κυβικά ετησίως.
  • Διαχείριση απορριμμάτων. «Έγιναν την τελευταία πενταετία όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα 50 χρόνια, αλλά φαίνεται ότι έχει επέλθει μια κόπωση. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου παράγεται το 50% των απορριμμάτων της χώρας, τα έργα είναι «παγωμένα» και δεν έχει προχωρήσει ούτε η αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) σε Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ταφής μόλις του 10% των απορριμμάτων έως το 2030».
  • Υιοθέτηση σχεδίου προσαρμογής υποδομών στην κλιματική αλλαγή.
  • Ενίσχυση παραγωγικότητας κατασκευαστικών εταιρειών. Η παραγωγικότητα έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της περιόδου αποεπένδυσης που ακολούθησε την κρίση. Από το 2007 έως το 2021, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό υπολείπονταν των αποσβέσεων.
  • Ψηφιοποίηση λειτουργιών τεχνικών εταιρειών με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκτασή του προς Ελληνικό και Γλυφάδα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Η σύσκεψη που οδήγησε στην ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα Βρετανών στρατιωτών - Άνοιξαν πυρ επειδή μπέρδεψαν το τανκ Challenger 2 με εχθρικό

16:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα της Ιορδανίας, El Hassan Bin Talal

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

16:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Bruce Springsteen: Το «αφεντικό» της ροκ έγινε 76 ετών - Οι 10 κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του

16:28ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΡΝΑ - Περδικάρης: Απαιτείται σχέδιο εικοσαετίας τις υποδομές

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονημένοι σε μαύρες σακούλες βρέθηκαν οι Κολομβιανοί B King και DJ Regio Clown - Διπλωματικό θρίλερ η εξαφάνισή τους στο Μεξικό

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κελιά των φυλακών Νιγρίτας Σερρών – Κατασχέθηκαν στικάκια και σημειώματα

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο μειώνει την ανεργία - «Δεν μιλάμε για 13ωρο»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

16:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν αργά από το πατρικό σπίτι και πληρώνουν υψηλά ενοίκια

16:03ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ για παγκοσμιοποίηση, Παλαιστίνη και ειρήνη στην Ουκρανία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

15:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξαρθρώθηκε απειλή για τις τηλεπικοινωνίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - Κατασχέθηκαν πάνω από 100 χιλιάδες κάρτες SIM

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της χώρας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα» – Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

15:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iOS 26: Οι 5 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις στο iPhone σου

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαϊνης

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Φυλάκιση 12 μηνών για τον 41χρονο μετανάστη που παρενόχλησε 14χρονη στη Βρετανία - Η υπόθεση προκάλεσε εβδομάδες διαδηλώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε, όλα είναι κλειστά για να περάσεις εσύ» - Το απίστευτο βίντεο

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Γιατί Γαλλία - Βρετανία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της χώρας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα» – Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Η σύσκεψη που οδήγησε στην ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ