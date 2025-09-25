Πάτρα - Συγκλονίζει η μητέρα της 13χρονης που υπέστη άγριο bullying

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν τη 13χρονη στην Πάτρα να εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών της. Το κοριτσάκι, αβοήθητο, πέφτει στα γόνατα και ζητάει συγγνώμη χωρίς να ξέρει καν τι έχει κάνει. Η μητέρα της, μιλώντας στο STAR, λέει ότι το παιδί της προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από το περιστατικό bullying που υπέστη.

Στο βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που το 13χρονο κοριτσάκι εξαναγκάζεται να σκύψει και να φιλήσει τα παπούτσια των τριών κοριτσιών.

Η μητέρα της υποστήριξε πως την απειλούσαν ότι αν δεν τους φιλήσει τα πόδια, θα τη μαχαιρώσουν.

Τα τέσσερα κορίτσια, ηλικίας από 13 έως 15 ετών, πλησίασαν την ανήλικη, άρχισαν να τη βρίζουν και να την απειλούν, και η 13χρονη – αβοήθητη – ακολούθησε τις οδηγίες τους για να γλιτώσει…

Πάτρα: Κανένας δεν βοήθησε τη 13χρονη

Κανένας από τους άλλους ανηλίκους που βρίσκονταν μπροστά δεν παρενέβη, για να μπει τέλος στη σκηνή της ντροπής και του αποτροπιασμού. Οι μαθήτριες που διέπραξαν το άγριο bullying τιμωρήθηκαν με δύο μέρες αποβολής.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των γονιών τους.