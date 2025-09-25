Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τον αδερφό του με σιδηρολοστό

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή αστυνομικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, όπου ο ίδιος φέρεται να επιτέθηκε και να ξυλοκόπησε τον αδερφό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ένας 45χρονος άνδρας, ο αστυνομικός αδερφός του φέρεται αρχικά να τον απείλησε τηλεφωνικά. Όταν τελικά συναντήθηκαν, ο αστυνομικός χτύπησε το όχημα του αδερφού του με το δικό του αυτοκίνητο και στη συνέχεια προχώρησε σε σωματική επίθεση.

Το θύμα υποστηρίζει ότι ο δράστης τον χτύπησε στο κεφάλι με σιδηρολοστό, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Μετά το επεισόδιο, ο αστυνομικός αποχώρησε από το σημείο και ενημέρωσε την υπηρεσία του ότι είναι άρρωστος, ενώ δεν βρέθηκε στο σπίτι του κατά την έρευνα της αστυνομίας στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα και αναζήτηση του κατηγορούμενου, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Πατρών για περαιτέρω χειρισμό.