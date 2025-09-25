Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τον αδερφό του με σιδηρολοστό
Ο αστυνομικός χτύπησε το όχημα του αδερφού του με το δικό του αυτοκίνητο και στη συνέχεια προχώρησε σε σωματική επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία
Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή αστυνομικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, όπου ο ίδιος φέρεται να επιτέθηκε και να ξυλοκόπησε τον αδερφό του.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ένας 45χρονος άνδρας, ο αστυνομικός αδερφός του φέρεται αρχικά να τον απείλησε τηλεφωνικά. Όταν τελικά συναντήθηκαν, ο αστυνομικός χτύπησε το όχημα του αδερφού του με το δικό του αυτοκίνητο και στη συνέχεια προχώρησε σε σωματική επίθεση.
Το θύμα υποστηρίζει ότι ο δράστης τον χτύπησε στο κεφάλι με σιδηρολοστό, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Μετά το επεισόδιο, ο αστυνομικός αποχώρησε από το σημείο και ενημέρωσε την υπηρεσία του ότι είναι άρρωστος, ενώ δεν βρέθηκε στο σπίτι του κατά την έρευνα της αστυνομίας στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα και αναζήτηση του κατηγορούμενου, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Πατρών για περαιτέρω χειρισμό.