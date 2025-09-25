Δράση ενημέρωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την Τρίτη Ηλικία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία (1η Οκτωβρίου), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) διοργανώνει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 9:00 έως τις 13:00, μεγάλη δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στην Πλατεία Συντάγματος με θέμα «Φροντίζουμε για την Υγεία, στην Τρίτη Ηλικία».

Η εκδήλωση υλοποιείται από την Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. Κατά τη διάρκειά της, η ομάδα υγείας – αποτελούμενη από ιατρό, νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές – θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών της τρίτης ηλικίας, μιας φυσιολογικής φάσης ζωής που χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές και αυξημένη ευαλωτότητα. Στους πολίτες θα διανέμεται επίσης έντυπο ενημερωτικό υλικό.

Η Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι»

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με μακρά παράδοση σε δράσεις στήριξης των ευάλωτων ομάδων, διαθέτει από το 1985 την Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Η υπηρεσία προσφέρει δωρεάν εξατομικευμένη φροντίδα υγείας στο οικιακό περιβάλλον, με συστηματική φυσιοθεραπευτική υποστήριξη για άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα. Παράλληλα, διασυνδέει τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους με άλλες διαθέσιμες κοινωνικές δομές, όπως η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Ε.Ε.Σ., το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι κοινωνικές υπηρεσίες δήμων και περιφερειών.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.redcross.gr.