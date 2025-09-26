Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (26/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
26/9/2025 7:30:00 πμ
26/9/2025 12:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
398
Λειτουργία
26/9/2025 7:30:00 πμ
26/9/2025 4:30:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ
1168
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΟΔ.ΙΑΣΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 99 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1177
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 11:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ έως κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1174
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 53 - 51 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 103 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 107 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1169
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΙΛΛΗΣ έως κάθετο: ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1036
Λειτουργία
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1029
Λειτουργία
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 12:00:00 μμ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.
728
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 1:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΛΟΧΥΤΩΝ απο κάθετο: ΝΟ 27 &ΝΟ 38 έως κάθετο: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 1:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 1:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΧΟΥ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΗΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 60 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1028
Λειτουργία
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1176
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ έως κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ απο κάθετο: ΙΛΛΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΝΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ έως κάθετο: ΙΛΛΥΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ απο κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως
1040
Λειτουργία
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΧΙΟΥ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΛΣΟΥΣ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΙΛΙΑΔΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΚΝΩΣΟΥ.
727
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΘΗΣΕΩΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΚΡΟΠΛΕΩΣ - Π.ΜΕΛΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ
417
Κατασκευές
26/9/2025 8:00:00 πμ
26/9/2025 4:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΤΡΙΑΝΕΜΗ - ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
242
Λειτουργία
26/9/2025 8:30:00 πμ
26/9/2025 10:30:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΕΡΙΚΗΣ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΧΑΝΙΨΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
1175
Κατασκευές
26/9/2025 9:00:00 πμ
26/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 14 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1151
Κατασκευές
26/9/2025 9:30:00 πμ
26/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ
1173
Κατασκευές
26/9/2025 11:00:00 πμ
26/9/2025 1:30:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ
1172
Κατασκευές
26/9/2025 11:30:00 πμ
26/9/2025 2:30:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΑΖΟΝΩΝ απο κάθετο: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:1Ο ΕΠΑΛ - 3Ο ΛΥΚΕΙΟ - 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ
1171
Κατασκευές
26/9/2025 12:00:00 μμ
26/9/2025 3:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΔΗΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
1170
Κατασκευές
26/9/2025 12:30:00 μμ
26/9/2025 2:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ
1037
Λειτουργία
