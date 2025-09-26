Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από την δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα

Την 26η Σεπτεμβρίου 1989, λίγα λεπτά πριν τις 8 το πρωί, ο Παύλος Μπακογιάννης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βρισκόταν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν το πολιτικό του γραφείο, στην οδό Ομήρου 35, στο κέντρο της Αθήνας.

Καθώς άνοιγε την πόρτα για να μπει μέσα, δέχτηκε επίθεση από μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», που τον περίμεναν στα σκαλιά που οδηγούσαν στο υπόγειο. Οι δράστες τον πυροβόλησαν πισώπλατα. Ο Μπακογιάννης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με μαρτυρία της Ντόρας Μπακογιάννη στη δίκη της 17Ν, ο Παύλος Μπακογιάννης είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ της δολοφονίας του στα γραφεία του Συνασπισμού (νυν ΣΥΡΙΖΑ) κι έτσι το επίμαχο πρωινό είπε στον φρουρό του να μην τον συνοδεύσει ως το γραφείο του στο Κολωνάκι.

Ο Παύλος Μπακογιάννης αποτελούσε μία απ' τις πιο γνωστές φωνές του αντι-δικτατορικού αγώνα και είχε προσπαθήσει για την εθνική συμφιλίωση και την επούλωση των πληγών του Εμφυλίου και του Διχασμού. Θεωρούνταν ένας άνθρωπος με σύνεση, χαμηλών τόνων, δημοκράτης και ενωτικός.

Η ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Βουλή

Λίγες ώρες μετά την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, εκφωνεί στη Βουλή μία ομιλία μόλις 48 δευτερολέπτων που αρκούσε για να συγκλονίσει όλες τις πτέρυγες της Βουλής.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κλείνει την ιστορική του ομιλία με δάκρυα στα μάτια απευθύνοντας ένα μήνυμα που ένωσε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές σε μία περίοδο που χαρακτηριζόταν από έντονα πολιτικά πάθη, λέγοντας:

«Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτό τον τόπο». Η ιστορική ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: «Είναι μία πολιτική δολοφονία που προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα δολοφονιών που προηγήθηκαν.

Αποτελεί σκληρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Κι αποτελεί δεινή δοκιμασία για μένα και την οικογένειά μου. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι.

Να προστατέψουμε τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτό τον τόπο».

Παύλος Μπακογιάννης: Η ανάληψη της ευθύνης και η καταδίκη των δολοφόνων

Την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανέλαβε με 12σέλιδη προκήρυξή της, που εστάλη στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», στις 9 Οκτωβρίου 1989, η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

Στην προκήρυξή της με τίτλο «Άρχισε η κάθαρση» αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι «Αποφασίσαμε λοιπόν να εκτελέσουμε τον απατεώνα και ληστή του λαού Μπακογιάννη. Ο κύριος αυτός είναι υπεύθυνος όχι μόνο γιατί έκλεψε τα πρώτα 60 εκατομμύρια του ιδρυτικού κεφαλαίου της Γραμμής, αλλά και για τις εκατοντάδες εκατομμύρια που είτε έκλεψε μαζί με τον συνεργάτη του Κοσκωτά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γραμμής, αλλά και για την αγορά μέσω της Γραμμής της Τράπεζας Κρήτης».

Για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη καταδικάστηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2003, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, σε ισόβια κάθειρξη ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Ηρακλής Κωστάρης και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και σε 15 χρόνια κάθειρξη ο Σάββας Ξηρός και ο Βασίλης Τζωρτζάτος.

Η ζωή και το έργο του Παύλου Μπακογιάννη

Ο Παύλος Μπακογιάννης γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1935 στο χωριό Βελωτά της Ευρυτανίας. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του παπα – Κώστα και της Ειρήνης Μπακογιάννη. Γυμνάσιο πήγε στο Θέρμο Τριχωνίδας, για ένα χρόνο στο Καρπενήσι (1950) και το τελείωσε στην Πάτρα στο Β’ Γυμνάσιο Πατρών. Σπούδασε Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, παίρνοντας πτυχίο Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτικών Επιστημών των Πανεπιστημίων Μονάχου, Τύμπιγκεν και Κωνσταντίας (Konstanz), στο Πανεπιστήμιο της οποίας ανακηρύχθηκε κατόπιν Διδάκτωρ των Κοινωνικών Επιστημών. Δίδαξε Πολιτικές Επιστήμες και Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του ΄60 και για 10 περίπου χρόνια διηύθυνε το ελληνόφωνο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της Βαυαρίας.

Ήταν διευθυντής του ελληνικού προγράμματος της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Από τη θέση αυτή αντιτάχθηκε στο δικτατορικό καθεστώς και έκανε εκπομπές με σχόλια και ειδήσεις που αναμεταδίδονταν και από την «DW» και πολύ γρήγορα έγιναν σημείο αναφοράς του αντιδικτατορικού αγώνα.

Στο Μόναχο γνώρισε τη Ντόρα Μητσοτάκη, κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης και την οποία και παντρεύτηκε το 1974. Μαζί της απέκτησε δύο παιδιά, την Αλεξία και τον Κώστα.

Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (1974) επέστρεψε στην Ελλάδα. Εργάσθηκε στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» και το 1982 ανέλαβε εκδότης – διευθυντής του εβδομαδιαίου περιοδικού «ΕΝΑ» ως το Φεβρουάριο του 1985. Από το Νοέμβριο του 1985 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1989 διετέλεσε πολιτικός σύμβουλος του Προέδρου της Ν.Δ. Κώστα Μητσοτάκη. Τον Ιούνιο του 1989 εκλέχθηκε βουλευτής της μονοεδρικής περιφέρειας Ευρυτανίας. Ακολούθησε η Κυβέρνηση Τζαννετάκη, στο σχηματισμό της οποίας έλαβε ενεργό ρόλο, ως διαπραγματευτής μεταξύ του κόμματός του και του Συνασπισμού.

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Ευρυτανίας. Το πρώτο του μάλιστα βιβλίο είχε τίτλο: “Η Ευρυτανία και οι οικονομικές της δυνατότητες” (Αθήνα, 1960). Κατήρτισε ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως πολιτικός θεωρούνταν ήπιος και συναινετικός.

Στο πλαίσιο αυτής του της πεποίθησης εργάστηκε για την επιτυχία του πρωτοποριακού, για την εποχή, εγχειρήματος συγκυβέρνησης Αριστεράς και Δεξιάς. Για τους ίδιους λόγους ήταν εισηγητής, εκ μέρους της Ν.Δ., του νομοσχεδίου για την απάλειψη των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου που υπερψηφίστηκε και έγινε Νόμος το καλοκαίρι του 1989.

Όπως προκύπτει από τις δικαστικές δίκες, οι δράστες είχαν οργανώσει την επίθεση με ψυχρό επαγγελματισμό. Αρχικά δίστασαν να δράσουν λόγω της παρουσίας της γραμματέως με κόκκινη ζακέτα, αλλά τελικά προχώρησαν, πυροβολώντας τον έξι φορές και αποχωρώντας γρήγορα με κλεμμένο αυτοκίνητο. Ουσιαστικά, η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, δείχνοντας τον σχεδιασμό και την προμελετημένη δράση της οργάνωσης.

Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ντόρα Μπακογιάννη έστειλε το δικό της μήνυμα για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του συζύγου της Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη».

Η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της ΝΔ, ανήρτησε μια φωτογραφία από το παρελθόν γράφοντας πως θα είναι «για πάντα εδώ».

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη:

«Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού».

Την μνήμη του δολοφονημένου από την τρομοκρατική οργάνωση της «17 Νοέμβρη», Παύλου Μπακογιάννη, τίμησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθεί η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Τη μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Και την αλήθεια ως πράξη θάρρους. Τριάντα έξι χρόνια μετά, η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας.

